Il weekend si chiude nello stesso modo in cui è iniziato: le previsioni meteo di domenica 31 marzo in Italia vedono un rinforzo del fronte caldo causato dall'alta pressione. Gli esperti del ILMeteo.it e 3BMeteo sono d'accordo nel descrivere una giornata di sole e tempo stabile su tutta la Penisola, con temperature massime che tornano a toccare valori superiori alle medie stagionali, soprattutto nelle regioni settentrionali.



Il clima fin troppo mite sembra comunque avere le ore contate. Lo scenario potrebbe infatti cambiare già da lunedì, con un ritorno del freddo da Nord a Sud e un generale ispessimento delle nuvole, che fanno da preludio all'irruzione del maltempo a metà settimana. All'orizzonte si profilano forti temporali e grandinate, ma anche nevicate a quote insolitamente basse.

Previsioni del tempo di domenica 30 marzo: Nord Ovest

La domenica segue il copione del giorno precedente: sole e tempo stabile su tutte le regioni, anche se non si escludono velature in rapido transito. Le massime sono in aumento, con punte fino a 23° ad esempio a Torino. Previsti invece 21° a Milano.



Nord Est

Le condizioni anticicloniche regalano cielo soleggiato e clima più che mite sull'intero settore. Solo in serata si preannunciano principi nuvolosi su Alpi e Triveneto. La primavera porta 23° a Bolzano e 17° a Venezia nelle ore pomeridiane.



Centro

Ancora bel tempo e clima primaverile su tutte le regioni, salvo qualche possibile nube sporadica su Toscana e Sardegna. Il rialzo termico spinge le massime tra i 16 e i 20°, con 19° circa a Roma e Firenze.



Sud e Isole

Domenica all'insegna del bel tempo sulle regioni meridionali, dove il sole promette di splendere per l'intero arco della giornata. Fa eccezione la Calabria tirrenica, che dovrebbe essere interessata da qualche timida nuvola. Le temperature salgono, ma un po' meno che nel resto dell'Italia, con 17° a Bari e 16° a Palermo.