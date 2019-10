Roma, 29 ottobre 2019 - Il ponte di Ognissanti è alle porte, cosa ci riservano le previsioni meteo per la settimana che chiuderà un mese di ottobre più estivo che autunnale? Novembre, con il ponte di Ognissanti, sarà caratterizzato dall'arrivo del freddo e dal risveglio in grande stile dell'autunno. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la calda alta pressione di questi giorni sta per abbandonare il Paese. Mercoledì 30 ottobre, l'irruzione di venti più freddi di Bora, segnerà la vera svolta.

Arriva il freddo

Clima decisamente più freddo al Nordest e sui versanti adriatici, ma le temperature caleranno un po' ovunque. Piogge e temporali colpiranno il Centro e la Sicilia e ancora qualche precipitazione interesserà il Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel giorno di Halloween - giovedì 31 - il maltempo si sposterà al Sud mentre altrove il tempo migliorerà, almeno temporaneamente. Una serie di perturbazioni infine rovineranno il Ponte di Ognissanti e anche i giorni successivi. Si partirà con venerdì 1 novembre con piogge e temporali dalla Sardegna verso il Lazio e il Sud, sabato 2 con ultime piogge al Sud, ma una seconda e più intensa perturbazione inizierà a colpire il Nord per poi scivolare verso il Centro nella giornata di domenica 3. Temperature che scenderanno anche di 10°C rispetto al weekend appena passato.

(Continua a leggere dopo la mappa)

Conferme anche dagli esperti di 3BMeteo: piogge e temporali colpiranno il Centro e la Sicilia.

Il ponte dei morti sarà quindi caratterizzato dall'arrivo di freddo, pioggia e maltempo. Non verrà risparmiata nemmeno la tanto attesa notte di Halloween.

Vediamo ora nel dettaglio le previsioni elaborate dal servizio meteorologico dell'aeronautica militare giorno per giorno.

Previsioni del tempo 31 ottobre

Giovedì 31 ottobre 2019, il cielo sarà generalmente molto nuvoloso, con piogge o rovesci, da sparsi a diffusi, specie lungo le aree costiere centromeridionali, e sulle aree alpine e prealpine centroccidentali. Cielo poco nuvoloso o velato altrove. Per coloro che intendono avventurarsi nel quartiere per il consueto "dolcetto o scherzetto" durante la notte di Halloween, è consigliabile munirsi di stivali e mantella antipioggia, soprattutto al sud.

Previsioni del tempo 1 novembre

Venerdì 1 novembre si attendono - nella prima mattinata - addensamenti compatti su Sardegna Lazio, regioni centrali adriatiche ed al sud, con piogge o rovesci da sparsi a diffusi, specie sulle regioni tirreniche. Il fenomeno dovrebbe spostarsi in serata nel meridione; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Previsioni sabato 2 e domenica 3 novembre

La coda del ponte di Ognissanti manterrà il medesimo tenore. Il mattino di sabato 2 ottobre molte nubi sulle regioni centroccidentali del nord ed al sud, con piogge o rovesci da sparsi a diffusi, tendenti a divenire intensi dal pomeriggio sulla Liguria, in estensione serale anche ad alta Toscana, Piemonte e Lombardia meridionali ed Emilia-Romagna; estese e spesse velature sul resto del Paese. Nella giornata di domenica 3 novembre maltempo diffuso sulle regioni centrorientali del nord, e regioni tirreniche peninsulari in parziale attenuazione serale. Dalla serata inoltre è attesa una nuova intensificazione del maltempo,sulle regioni centroccidentali del nord, con piogge o rovesci diffusi.