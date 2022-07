Previsioni meteo, caldo senza tregua nel weekend. Temporali da martedì

Le previsioni meteo di sabato 23 luglio confermano che domani e più in generale nel weekend l'anticiclone africano Apocalisse4800 raggiungerà la sua massima potenza. Questo significa che a parte qualche rapido temporale sulle Alpi, il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato ovunque, ma che soprattutto le temperature continueranno a salire in modo vertiginoso, portando il caldo afoso a livelli record.

Il team de iLMeteo.it scrive che sabato il sole costituirà una presenza fissa quasi in tutto il Paese, con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Contestualmente la colonnina di mercurio non smetterà di crescere, arrivando a toccare i 40 gradi specie in alcune aree della Val Padana a cavallo tra Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto. La canicola ci accompagnerà anche di notte, con valori termici che a mezzanotte potrebbero mantenersi intorno ai 28-30 gradi.

In questo scenario prevalentemente asciutto e di forte siccità, condizionato dall'assoluto dominio anticiclonico, faranno eccezione solo alcuni brevi temporali a tratti anche intensi, che potranno scoppiare al pomeriggio sui settori alpini, in particolare sul versante di Nord Est. Per quanto sia difficile stabilirlo con certezza, i meteorologi non escludono la possibilità che occasionalmente qualche rovescio abbia la forza di sfiorare le limitrofe zone di pianura. Un presagio di quanto potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana a partire da martedì 26 luglio, quando aria più fresca dal Nord Europa potrebbe riuscire a scalfire lo scudo anticiclonico specie sulle regioni settentrionali. "Successivamente - sottolineano - la pressione dovrebbe tornare ad aumentare riportando un tempo più stabile".

Secondo 3BMeteo, domenica 24 luglio l'ingresso di aria un po' più fresca ridimensionerà le massime di qualche punto al Centro-Nord, dove comunque si registreranno picchi di 36-38 gradi. Al Sud e sulle isole maggiori, anticipa il sito, il clima sarà invece particolarmente rovente e afoso, con punte di 40-41 gradi su foggiano, materano, cosentino e zone interne del cagliaritano.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 23 luglio

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, a parte qualche nube sparsa in Liguria e rari temporali di calore al pomeriggio sui rilievi alpini di confine. Temperature massime: 28° a Genova, 34° a Torino, 37° a Milano.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con quale forte rovescio o temporale pomeridiano sulle Alpi del Triveneto. Temperature massime: 38° a Bolzano, 39° a Bologna, 33° a Venezia.



Centro e Sardegna

Qualche innocua addensamento al pomeriggio sugli Appennini; per il resto tempo soleggiato. Temperature massime: 33° a Cagliari, 36° a Firenze, 37° a Roma.



Sud e Isole

Giornata a tutto sole, salvo locali velature sugli Appennini. Temperature massime: 32° a Napoli, 38° a Bari, 33° a Palermo.