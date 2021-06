Roma, 26 giugno 2021 - Tregua dal grande caldo? Nemmeno per sogno, dicono gli esperti di previsioni meteo. Sì va avanti così, con punte fino a 40 gradi. Il grande anticiclone africano che da molti giorni sta abbracciando quasi tutta l'Italia non ha intenzione di abbandonarla e anzi, da domenica diventerà sempre più forte. Ilmeteo.it informa che con l'ulteriore potenziamento dell'anticiclone prenderà il via una nuova fase rovente che non si limiterà a interessare solamente il Sud: questa volta colpirà, almeno inizialmente, anche il Nord del Paese.

Dove farà più caldo

Da domenica 27 giugno i valori termici massimi cominceranno gradualmente ad aumentare al Centro Nord. Ma sarà dalla prossima settimana che il caldo si farà sentire davvero. Tra lunedì 28 e mercoledì 30 giugno si potranno raggiungere picchi di 35-37 gradi sulle grandi città come Milano, Bologna, Firenze, Roma, ma anche a Padova, Ferrara, Mantova. Il Sud Italia, dopo una leggera stemperata del caldo, tornerà a misurare valori superiori ai 40 gradi soprattutto su Puglia, coste ioniche, Calabria e Sicilia.

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla cartina)

L'allerta: 4 città da bollino rosso

Campobasso, Catania, Palermo e Reggio Calabria: sono queste le città, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, che tra oggi e domani saranno alle prese con il massimo livello di allerta (il 3), che indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". A Campobasso la temperatura massima percepita sarà di 31 gradi, 36 a Palermo, mentre a Catania e Reggio Calabria toccherà i 37 gradi. Bollino arancione oggi solo per Napoli, mentre domani saranno dieci le città italiane con allerta 2.

Il tempo di domenica 27 giugno

Nord Ovest

Tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per alcuni temporali pomeridiani in sviluppo sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature massime: 26° a Genova, 31° a Torino, 33° a Milano.



Nord Est

Qualche raro e isolato temporale al pomeriggio sulle Alpi di confine, per il resto giornata molto soleggiata. Temperature massime: 33° a Bolzano, 34° a Bologna, 30° a Venezia.



Centro

Tanto sole ovunque, con pochissime nubi per lo più distribuite lungo l'Appennino. Temperature massime: 29° a Cagliari, 34° a Firenze, 33° a Roma.



Sud e Isole

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione, in un contesto climatico caldo ma non esageratamente bollente. Temperature massime: 33° a Napoli, Bari e Palermo.