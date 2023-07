Caldo africano, sarà sempre peggio: Caronte porta temperature record. Quando finisce?

Roma, 13 luglio 2023 – Parentesi di maltempo al Nord Italia. Ma le ultime previsioni meteo confermano: l’appuntamento con il caldo rovente è solo rimandato di qualche ora. Ci attende infatti un weekend infuocato, con temperature da bollino rosso in tutto lo Stivale. Non è che l’inizio: l’anticiclone africano è arrivato per restare e ci darà del filo da torcere. Vediamo cosa dicono gli esperti in dettaglio.

Attualmente il Settentrione è attraversato da un quadro instabile. Prima la Liguria, poi la Lombardia e l’Emilia occidentale sono state colpite da temporali, con precipitazioni intense e improvvise, anche in forma di grandine, accompagnate a tratti da forti raffiche di vento. Nel corso della giornata la depressione si sposta verso est con ripercussioni su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Soleggiato e afoso nel resto d’Italia. Domani, venerdì 13 luglio, la giornata partirà ancora incerta a Nord Ovest con gli ultimi temporali su Piemonte e Lombardia. Esauriti gli effetti del fronte perturbato, la pressione tornerà ad aumentare.

L’anticiclone di origine africana, che iLMeteo.it ha ribattezzato ‘Caronte’ (“Ci traghetterà nel cuore dell’estate”) dominerà stabilmente su tutte le regioni. Da sabato 13 luglio le temperature avranno un’impennata. Picchi di 40 gradi sono attesi a Roma e Latina ma l’allerta 3, la più elevata, riguarderà anche le città di Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo, dove saranno raggiunti con facilità i 38 gradi. 3bMeteo.com prevede punte di 34/35°C su Val Padana e medio-alto Adriatico, 36°C sulle zone interne tirreniche, 38°C in Puglia, Materano e Cosentino.

Domenica la colonnina di mercurio salirà ancora, fino ai 42°C attesi in Sardegna. Le città da bollino rosso saranno ben 15, con l'aggiunta di Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia e Messina. Ma non è finita qui: l’escalation termica sembra destinata a procedere.

La mappa del caldo città per città

“Nei primi 3-4 giorni della prossima settimana l’alta pressione raggiungerà la massima potenza di calore”, spiega Andrea Garbinato, responsabile di redazione del sito iLMeteo.it. Questo significa che potremmo superare i record storici di caldo. “I dati attuali prevedono una temperatura massima di 43°C a Roma (il record è di 40°C), 42°C a Firenze, 41°C a Bologna, 38-40°C sulla Pianura Padana, lungo le coste adriatiche, e fino a 47°C in Sardegna”. 3bMeteo stima picchi di 45° nell’interno della Sardegna e nel Foggiano. Saliranno di conseguenza anche le temperature minime “con l'aria stagnante e l'afa che daranno luogo a notti tropicali”.

Un sollievo all’afa arriverà solo nell’arco alpino e alta pianura padana tra martedì e mercoledì dove potranno verificarsi temporali di calore.

Ma quanto durerà questo caldo eccezionale? Domanda a cui non è possibile dare una risposta certa, visto che le previsioni hanno validità a breve termine. La tendenza per la prossima settimana è quella già indicata, con 3Bmeteo che stima “punte di 9-12 gradi sopra le medie stagionali”. Nessun segno di cedimento dell’alta pressione almeno fino alla settimana successiva, quando il quadro di stabilità potrebbe incrinarsi, lasciando spazio a forti temporali pomeridiani, anche forti. Questo a Nord ma anche su parte delle regioni del Centro, “specie tra Toscana, Romagna, Umbria e Marche”. Le date indicate sono quelle tra il 22 e il 24 luglio. E’ tutto da confermare però, perché al momento non tutti i modelli di calcolo concordano. Non resta quindi che aspettare e nel frattempo mettersi al riparo.