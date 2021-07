Le previsioni meteo di domani confermano che domenica 1 agosto sarà una giornata super bollente, ma anche in parte turbolenta, per via di una persistente scia temporalesca che incombe sul Nord Italia. E che potrebbe portare un rischio grandine, anche "grossa", come spiega 3B Meteo.



Dal canto suo, il team de iLMeteo.it scrive che domenica "sole e caldo estremo insisteranno praticamente su tre quarti del Paese, con picchi di calore anche eccezionali al Sud". Ancora una volta i termometri saliranno in modo vertiginoso soprattutto in Sicilia, dove nelle aree più interne la colonnina di mercurio potrebbe toccare addirittura i 44-45 gradi. Si attendono valori prossimi ai 40 gradi anche su Calabria, Basilicata e Puglia; al Centro le temperature si manterranno invece di poco superiori alle medie del periodo, ma in un contesto comunque molto afoso.



Discorso diverso per le regioni settentrionali, che alla luce dello scontro tra masse di aria calda e infiltrazioni più fresche saranno teatro di temporali localmente anche molto intensi. Gli acquazzoni faranno capolino sul Nord Ovest già dal mattino (Liguria di levante inclusa), per poi allargarsi successivamente sui settori di Nord Est. I meteorologi segnalano la comparsa di fenomeni particolarmente forti su arco alpino e territori adiacenti, con il rischio di nubifragi, grandinate e potenti colpi di vento. Specie nella prima metà della giornata, non si escludono inoltre delle occasionali incursioni instabili sull'alta Toscana.

La fiammata africana continuerà a farci compagnia anche nei giorni a venire. Secondo gli esperti di 3BMeteo, l'ondata di caldo "sarà assoluta protagonista delle vicende meteorologiche almeno fino a metà della prossima settimana". Per quanto riguarda specificamente lunedì 2 agosto, il tempo tornerà in prevalenza asciutto su tutto lo Stivale, al netto qualche minaccia a carico dei comparti alpino, sotto forma dei canonici temporali di calore.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 1 agosto

Nord Ovest

Condizioni di diffusa instabilità su tutte le regioni fin dal mattino, con rovesci e temporali molto violenti specie sui rilievi di Lombardia e Piemonte. Maggiori sprazzi di sereno dal pomeriggio. Temperature massime: 25° a Genova e Torino, 27° a Milano.



Nord Est

Peggiora il tempo su Alpi, Prealpi e pianura veneto-friulana, con acquazzoni localmente di forte intensità, accompagnati da grandinate. Più asciutto lungo le coste e in Romagna. Temperature massime: 24° a Bolzano, 32° a Bologna, 30° a Venezia.



Centro e Sardegna

Ancora tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, ad eccezione di sporadiche piogge e qualche temporale in Toscana, su Massese e Lucchese. Temperature massime: 32° a Cagliari, 30° a Firenze, 33° a Roma.



Sud e Isole

Altra giornata nel segno dell'anticiclone, che garantisce sole e cielo sgombro da nubi. Clima a tratti caldissimo. Temperature massime: 34° a Napoli, 42° a Bari, 37° Palermo.