Meteo da paura, nuova ondata di caldo eccezionale: potrebbe durare settimane

8 luglio 2022 - Le previsioni meteo del weekend promettono due giorni stabili e soleggiati, in un contesto climatico finalmente più mite e privo di afa. Come anticipato, l'imminente fine-settimana sarà caratterizzato dal grande ritorno dell'alta pressione delle Azzorre, che smorzerà il caldo estremo di queste settimane. Si tratterà solo di una tregua. Le previsioni a lungo temine infatti delineano un quadro rovente per la seconda metà del mese di luglio con temperature definite "eccezionali", decisamente al di sopra delle medie stagionali nell'intera Europa. Tutto da confermare naturalmente, vista la distanza temporale dagli eventi, ma gli attuali segnali vanno in questa direzione. Ecco i dettagli.

Weekend mite

Sabato l'atteso rientro sulle scene dell'anticiclone oceanico garantirà piene condizioni di bel tempo in tutta Italia, con cielo più nuvoloso soprattutto al mattino soltanto su Molise, Abruzzo e alcuni settori del Sud (dettagli in fondo all'articolo). La buona notizia, scrive ilMeteo.it, riguarda però il cambio di circolazione che metterà momentaneamente in pausa l'asfissiante canicola africana, riportando le temperature in linea con le medie stagionali. In gran parte del Paese, scrivono gli esperti, avremo massime gradevoli spesso sotto i 30 gradi e minime assai più fresche. Specie sui versanti adriatici e ionici del Meridione il clima sarà poi ulteriormente mitigato da una ventilazione assai vivace, proveniente dai quadranti settentrionali.

Come anticipa anche il sito di 3BMeteo, domenica 10 luglio il copione rimarrà in sostanza immutato, con temperature godibili abbinate a sole e tempo stabile, fatta eccezione per alcuni innocui annuvolamenti che si svilupperanno sull'arco alpino centro-orientale e lungo l'Appennino. I meteorologi segnalano inoltre ancora un po' di venti di Tramontana sui bacini meridionali e in Puglia, sebbene in attenuazione rispetto al giorno precedente.

Nuova ondata di caldo anomalo

Le principali piattaforme di meteorologia concordano nel ravvisare i segnali di una duratura nuova ondata di caldo africano in procinto di colpire il Mediterraneo e l'Europa tutta: dalla Spagna il fronte rovente si muoverebbe verso est arrivando a coinvolgere l'Italia. "Nelle prossime ore le temperature torneranno a salire rapidamente e dall'inizio della prossima settimana si potranno toccare i 45-47°C a Siviglia e Cordoba, i 40-41°C a Lisbona, i 38-39°C a Madrid e così via", segnala 3BMeteo. Si va verso "un clima eccezionalmente caldo", con "valori sopra le medie del periodo fino a 8-12 gradi". Al momento nulla lascia pensare che la bolla di alta pressione possa rompersi. Indicativamente a partire dal 13 luglio, l'anticiclone indisturbato si allargherebbe ad est fino allo Stivale. Sempre 3bMeteo ammette che "il rischio che vengano battuti nuovi record di caldo è concreto".

I modelli matematici, pur con attendibilità ridotta, attualmente concordano nel prospettare il mantenimento dell'anticiclone africano anche per la settimana successiva, 18-25 luglio, "con temperature diffusamente sopra i 35°C e con punte che non di rado si porteranno prossime o oltre i 40°C sull'Italia".

Conferma il quadro ilMeteo.it: citando l'ultima proiezione del Centro Europeo, il meteorologo Mattia Gussoni parla di un campo di alta pressione che "andrà ulteriormente rafforzandosi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto", con temperature "ben oltre la media fino a +5/6°C". Le regioni del Nord e del Centro sono quelle più a rischio.

Mappa 3BMeteo

Sabato 9 luglio

Nord Ovest

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime: 27° a Genova, 28° a Torino, 31° a Milano.



Nord Est

Tempo stabile e soleggiato ovunque. Temperature massime: 31° a Bolzano, 30° a Bologna, 27° a Venezia.



Centro e Sardegna

Generali condizioni di bel tempo, a parte qualche innocuo annuvolamento sull'Abruzzo. Temperature massime: 30° a Cagliari, 31° a Firenze, 32° a Roma.



Sud e Isole

Un po' di nubi al pomeriggio su Molise e basso Tirreno, specie tra la Calabria e la Sicilia; per il resto prevalenza di sole. Temperature massime: 30° a Napoli, 27° a Bari, 28° a Palermo.