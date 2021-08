Le previsioni meteo di domani annunciano che domenica 8 agosto ci sarà ancora un po' maltempo al Nord, nell'ambito però di un quadro atmosferico in deciso miglioramento. Altrove l'alta pressione continuerà a recitare un ruolo da protagonista, spingendo i termometri verso valori sempre più bollenti.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica "una residua incertezza sarà alla base di reiterati rovesci temporaleschi sui rilievi alpini centrali e del Triveneto". La situazione tenderà tuttavia a stabilizzarsi già nelle ore pomeridiane, lasciando anche spazio a discrete schiarite. Sul resto del Paese l'anticiclone africano proseguirà invece la propria avanzata, distribuendo bel tempo e temperature caldissime.



A tale proposito il sito di 3BMeteo anticipa che a patire la nuova escalation termica saranno soprattutto le regioni del Mezzogiorno, con le massime che potrebbero toccare picchi di "40-42 gradi sul Foggiano" e "40 gradi su Puglia centrale, Materano, Cosentino, Catanese interno e Molise". Qualche punto in meno è invece atteso "su interne marchigiane e abruzzesi, Romagna, Sardegna interna e Campania interna", dove la colonnina di mercurio si asseterà comunque sui 35-37 gradi. A complicare le cose ci penserà poi l'afa, che stando agli esperti risulterà particolarmente opprimente sul versante tirrenico.

Previsioni giorno per giorno

Secondo iLMeteo.it a partire da lunedì 9 agosto il nostro Paese dovrà fronteggiare quella che viene già definita come "una delle più intense ondate di calore di questa stagione estiva". Il vasto campo di alta pressione sub-tropicale che dall'interno del Sahara si sta allungando sul Mediterraneo avrà un impatto sulle temperature dello Stivale da Nord a Sud, anche se saranno ancora una volta le regioni meridionali e le due Isole Maggiori ad avere la peggio, con punte fino a 44 gradi o addirittura superiori (ad esempio sul Tavoliere delle Puglie).

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 8 agosto

Nord Ovest

Ancora qualche occasionale pioggia su Alpi e Prealpi specie al mattino, per il resto cielo sereno o non troppo nuvoloso. Temperature massime: 25° a Genova, 28° a Torino, 29° a Milano.



Nord Est

Rovesci sparsi e locali temporali su rilievi alpini e prealpini, in esaurimento entro sera. Soleggiato altrove. Temperature massime: 28° a Bolzano, 36° a Bologna, 31° a Venezia.



Centro e Sardegna

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche addensamento pomeridiano sulla Sardegna meridionale. Temperature massime: 33° a Cagliari e Firenze, 34° a Roma.



Sud e Isole

Alta pressione sugli scudi: giornata a tutto solo e clima sempre più caldo. Temperature massime: 35° a Napoli, 40° a Bari, 36° a Palermo.