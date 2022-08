Allerta meteo dalla Campania alla Sicilia: le aree a rischio nubifragio

11 agosto 2022 - Un'altra giornata di allerta meteo al Centro Sud, già colpito da temporali violenti negli ultimi due giorni. L'avviso della Protezione civile per rischio idrogeologico e idraulico (criticità ordinaria) valido oggi, 11 agosto , riguarda ancora una volta Campania , Basilicata , Sicilia , Calabria , e gran parte della Sardegna . Colpa di un'area ciclonica centrata sull'Europa dell'Est che determina nel nostro Paese, specie al Centro e al Meridione appunto, condizioni di instabilità: probabili piogge intense, soprattutto nelle zone interne a ridosso dell'Appennino e soprattutto nel pomeriggio, quando il caldo di metà giornata contrasta con le correnti fresche, con grandine, vento forte, e fulmini. Ecco le previsioni.

In Campania l'allerta gialla durerà fino alle 21 di stasera ma la perturbazione insisterà sulla regione fino a sabato prossimo, con temporali con probabili fulimi e grandine. Si mette in guardia da possibili allagamenti, caduta di alberi, scarsa visibilità, soprattutto lungo la dorsale appenninica al confine con la Basilicata . Nelle scorse ore le piogge in Campania sono state violente, alluvionato il paese di Monteforte Irpino , in provincia di Avellino, dove colate di fango hanno invaso le strade, trascinando con sé le auto. In previsioni del brutto tempo di oggi il sindaco chiede ai cittadini di non uscire nel pomeriggio se non per urgenze e di evitare di mettere le macchine in posti a rischio. "Speriamo che oggi piova meno, sennò qui succede il finimondo". Il governatore Vincenzo De Luca ha chiesto lo stato di calamità.

Attenzione ai temporali pomeridiani in Sicilia , dove l'allerta durerà fino alla mezzanotte di oggi. Le piogge riguarderanno in modo particolare i settori centro orientali, dove sono previsti cumuli anche moderati.

Anche in Sardegna è allerta fino alle 24 di oggi: l'avviso è relativo alle aree di Iglesiente e Campidano , Montevecchio Pischinappiu , Flumendosa Flumineddu e Tirso .

