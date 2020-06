Le previsioni meteo di domani, sabato 20 giugno, confermano che in Italia ci sarà bel tempo quasi ovunque. Ma più in generale il sole e la calura estiva si imporranno per l'intero weekend, grazie all'azione combinata dell'alta pressione delle Azzorre e di una componente dell'anticiclone africano, che proprio in queste ore stanno abbracciando il nostro Paese.



Il team de iLMeteo.it annuncia che sabato (solstizio d'estate) avremo cielo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni, accompagnato da un progressivo incremento termico, che si farà sentire soprattutto al Centro Nord, dove le temperature si assesteranno tra i 27 e i 29° in diverse città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma. Le note di instabilità saranno invece ridotte al minimo e riguarderanno soltanto l'arco alpino orientale e i rilievi della Basilicata, dove agli annuvolamenti del mattino dovrebbero seguire rapidi acquazzoni pomeridiani.

Secondo i meteorologi, la situazione è destinata a rimanere piuttosto tranquilla anche domenica 21 giugno. Nello specifico, gli esperti di 3Bmeteo segnalano un avvio di giornata asciutto su tutta la Penisola, con possibili brevi temporali al pomeriggio lungo la dorsale appenninica.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 20 giugno

Nord Ovest

Giornata in gran parte soleggiata, salvo qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi, tra Valle d'Aosta e Piemonte. Temperature in ascesa, con 27° a Milano e Torino.



Nord Est

Qualche sporadico temporale al pomeriggio sui rilievi alpini più orientali, per il resto prevalenza di bel tempo. Previsti 25° a Venezia e 28° a Bologna.



Centro

Tempo soleggiato su tutte le regioni, al più disturbato da qualche nuvola di passaggio sugli Appennini, in un contesto comunque asciutto. Picchi di 29° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione di qualche temporale pomeridiano sulla Basilicata. Moderato incremento termico, con 26° a Napoli e 28° a Palermo.