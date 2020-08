Tempo in costante miglioramento, ma non totalmente stabile. È questo, in sintesi, il quadro meteorologico disegnato dalle previsioni di domani, venerdì 7 agosto. Alcuni angoli dell'Italia saranno ancora interessati dagli acquazzoni, a causa del vortice ciclonico in lento movimento verso i Balcani e la Grecia; una situazione destinata a perdurare più o meno fino al termine del weekend.



Il team de iLMeteo.it annuncia che venerdì i settori meridionali del nostro Paese dovranno di nuovo fare i conti con alcune insidie, eredità della perturbazione numero due di agosto. Nello specifico, rovesci e temporali colpiranno durante la giornata Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, il tutto accompagnato da una moderata ventilazione che terrà a bada le temperature. Se sul resto del Sud prevarrà una spiccata variabilità, al Centro e al Nord il sole sarà invece assoluto protagonista, andando a braccetto con una generale risalita dei termometri (ma senza picchi eccessivi). Tra i fenomeni degni di nota, i meteorologi segnalano solo alcuni temporali estivi al pomeriggio, sui comparti montuosi della Lombardia.

Come anticipato, il week-end vedrà un'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, ma il rischio di pioggia rimarrà comunque sensibile su parte del Meridione. A tale riguardo, per sabato 8 agosto gli esperti di 3BMeteo parlano dell'ennesima scarica di temporali diurni su Basilicata, Calabria e Campania, con fenomeni che localmente potrebbero sfociare sulla costa tirrenica. Domenica 9 agosto ancora qualche capriccio su rilievi calabro-lucani e zone interne delle Sicilia, mentre sul resto dello Stivale si prospetta un fine settimana all'insegna del bel tempo, con temperature massime che secondo iLMeteo.it toccheranno i 34-35° al Nord e oltre i 35-37° tra Toscana e Lazio.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 7 agosto

Nord Ovest

Situazione generale di bel tempo su tutte le regioni, con solo qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini della Lombardia. Clima caldo, ma senza valori anomali: 31° a Milano e Torino.



Nord Est

Tempo prevalentemente soleggiato ovunque, a parte qualche innocua nuvola di passaggio nel pomeriggio a ridosso delle Alpi. Temperature in ulteriore rialzo, con 31° a Venezia e 33° a Bologna.



Centro

Residua instabilità diurna sul basso Lazio, per il resto tanto sole su tutti i settori, in un contesto climatico pienamente estivo, ma non troppo afoso. Attesi 34° a Firenze e 33° a Roma.



Sud e Isole

Seppur in allontanamento dall'Italia, il vortice di bassa pressione lascia ancora qualche strascico, provocando temporali sparsi su Puglia, Basilicata, bassa Campania e Calabria tirrenica. Variabile altrove. Caldo moderato: 31° a Napoli, 27° a Bari e 29° a Palermo.