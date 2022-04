Meteo Pasqua 2022, sabato svolta fredda: weekend piovoso. Ecco dove

Le previsioni meteo di domani, sabato 16 aprile, confermano un cambio di rotta in vista dell'imminente weekend di Pasqua. L'alta pressione africana che negli ultimi giorni ci ha regalato un clima quasi estivo subirà infatti l'attacco da parte di un fronte perturbato in discesa dall'Europa nord-orientale, che provocherà dapprima un peggioramento del tempo in alcune regioni e poi un successivo calo delle temperature.



A tale proposito il team de iLMeteo.it scrive che sabato l'ingresso di aria molto fredda in quota destabilizzerà l'atmosfera soprattutto al Nord. Dopo una mattinata prevalentemente asciutta e soleggiata, dal pomeriggio le nubi si addenseranno rapidamente sul Triveneto, dando vita a piogge e rovesci sparsi, in successiva estensione verso Ovest e in particolare sulla Lombardia. Gli esperti avvertono che i forti contrasti e la grande quantità di energia in gioco creeranno i presupposti per lo sviluppo di fenomeni a tratti intensi, che potranno includere locali temporali e occasionali grandinate. Sul resto del Paese il cielo sarà in prevalenza sereno e non troppo nuvoloso, salvo sporadici piovaschi in Sicilia e qualche precipitazione sul Lazio.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 16 aprile