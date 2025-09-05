La Niña è tornata: in arrivo mesi di maltempo estremo

Irruzioni di aria gelida. Tempeste improvvise. Scariche d’acqua. Cicloni e alluvioni lampo: la memoria va subito alla devastazione di Emilia-Romagna e Toscana nel 2023. Ecco. La Niña sta arrivando (anzi: sta tornando) e minaccia sfracelli.

Il raffreddamento anomalo del Pacifico

Intanto, un chiarimento: la Niña è un raffreddamento anomalo dell’Oceano Pacifico che può alterare pesantemente il clima. O meglio: il fenomeno è naturale, ma l’impatto del riscaldamento globale (climate change) lo rende più insidioso e imprevedibile. Influenza anche l’Italia? Sì. Il rischio è quello di piogge intense, maltempo e freddo anomalo. Prepariamoci: i prossimi mesi potrebbero essere segnati da una forte variabilità. Come? Quando? Difficile dirlo, anche le parole sono instabili. Un dato è relativamente assodato, dicono i meteorologi: avremo un autunno e un inverno meno prevedibili e potenzialmente più estremi.

La Nina vista dallo spazio

Cos'è la Niña, cosa c’entra con el Niño e perché impatterà sul clima

Dopo mesi di caldo feroce – temperature record dovute al fenomeno del Niño – l’atmosfera globale si prepara a un nuovo scossone: sta arrivando la bimba, la Niña. Ed è una bomba. Si tratta di un fenomeno climatico naturale che si verifica quando le acque dell’Oceano Pacifico equatoriale si raffreddano in modo anomalo. È l'opposto del Niño, che invece provoca il riscaldamento delle acque. Entrambi fanno però parte del più ampio sistema chiamato Enso (El Niño-Southern Oscillation), una delle forze principali che regolano il clima globale. Anche se nascono in un’area ben precisa del Pacifico, gli effetti si sentono in tutto il mondo.

Cosa provoca la Niña a livello globale?

Il segnale è arrivato: le acque superficiali dell’Oceano Pacifico si stanno raffreddando rapidamente. Secondo gli esperti della Noaa, l’agenzia americana per l’atmosfera e gli oceani, la Niña è ormai confermata per l’autunno e l’inverno in arrivo. Ecco cosa possiamo aspettarci: in Asia, Africa e Sud America aumenteranno le piogge torrenziali (con possibili alluvioni e disastri); negli Stati Uniti, il Nord vivrà inverni più freddi e nevosi, mentre il Sud stagioni più calde e secche; nell’Oceano Atlantico può crescere il rischio uragani. La Niña favorisce la formazione di cicloni tropicali: le differenze di temperatura alterano i regimi di circolazione atmosferica globale, spostando piogge, venti e correnti aeree su scala planetaria.

E in Europa? Ci riguarda davvero?

Sì, anche se in modo più indiretto rispetto agli Stati Uniti. L’Europa non è al centro del fenomeno, ma risente dei suoi effetti attraverso i cambiamenti nella circolazione atmosferica. In particolare, la corrente a getto polare — una sorta di “autostrada del vento” in quota — può abbassarsi e portare aria fredda e instabilità anche sul Mediterraneo. In parole semplici: più maltempo, più freddo, più variabilità.

Cosa rischia l’Italia?

La Niña potrebbe tradursi in autunni e inverni più piovosi e instabili; maggiore probabilità di eventi estremi, come nubifragi e alluvioni lampo; possibili ondate di freddo più intense soprattutto nelle Regioni del centro-Nord. Le proiezioni del Centro Europeo, anticipano i meteorologi, mostrano un surplus di piogge proprio in area mediterranea: questo potrebbe tradursi in frequenti ondate di maltempo anche su molte delle nostre regioni.