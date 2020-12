Roma, 26 dicembre 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 27 dicembre, annunciano una breve tregua dal maltempo che in Italia ha contraddistinto i giorni di Natale e Santo Stefano. I meteorologi sottolineano tuttavia che si tratta di una situazione destinata a evolvere già in serata, quando l’arrivo di una nuova perturbazione al Nord farà cadere la neve nelle zone di pianura.



Entrando più nello specifico, gli esperti di 3BMeteo spiegano che domenica andranno in scena gli ultimi temporali al Sud e sul medio-basso Adriatico, mentre sul resto dello Stivale un temporaneo promontorio di alta pressione garantirà un avvio di giornata stabile e soleggiato, benché piuttosto freddo. Dal pomeriggio, l’avvicinamento di una perturbazione atlantica cambierà le carte in tavola, causando un aumento delle nubi e delle precipitazioni.

IlMeteo.it segnala che "dalla serata e soprattutto durante la notte ci aspettiamo nevicate fin sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale ma anche nell'entroterra ligure. I fiocchi di neve raggiungeranno presto città come Cuneo, Torino, Alessandria, Novara, poi anche Milano, Varese, Lecco, Como, Bergamo, Piacenza, Parma". Gli esperti annunciano "possibilità di fiocchi di neve fin sulle pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino a Verona, Padova, Venezia e Udine". La neve sull'Appennino tosco-emiliano cadrà dagli 800 metri in su, dice 3bmeteo.

Appennino, fino a 20 centimetri sul Cimone

Condizioni meteo di freddo e instabilità dovrebbero restare fino a fine anno.

La mappa di 3bmeteo

Il tempo nel dettaglio di domenica 27 dicembre

Nord Ovest

Prima metà di giornata all’insegna del sole. Poi deciso incremento nuvoloso su tutti i settori, con piogge in Liguria e nevicate sulle Alpi, in discesa sulle pianure alla sera. Temperature massime: 2° a Torino e 3° Milano.



Nord Est

Prevalenza di sole su tutti i settori, al netto di una maggiore nuvolosità a partire dalle ore pomeridiane, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime: 3° a Venezia e 4° a Bologna.

Centro

Residue precipitazioni al mattino sull’Abruzzo e peggioramenti al pomeriggio sull’alta Toscana; altrove tempo per lo più soleggiato. Temperature massime: 5° a Firenze, 8° a Roma.



Sud e Isole

Rovesci più frequenti su Puglia, Calabria e Sicilia, per il resto fenomeni di moderata intensità alternati a schiarite. Temperature massime: 10° a Napoli e Bari, 12° a Palermo