Roma, 27 dicembre 2020 - Neve abbondante è in arrivo sul Nord Italia. Confermate anche nelle ultime ore le previsioni meteo dei giorni scorsi. Dopo una breve tregua dal maltempo, che ha caratterizzato i giorni di Natale e Santo Stefano, è alle porte un nuovo importante peggioramento. Secondo le mappe di 3bmeteo sono attesi fino 25 centimetri in Valpadana in particolare nelle province di Lodi, Cremona, Bergamo, Milano, Monza-Brianza, Varese, Pavia, Piacenza. Un po' meno a Parma, Reggio Emilia e nella pianura piemontese. In montagna si potrà sfiorare il mezzo metro. Naturalmente le previsioni sugli accumuli sono indicative, ma evidenziano con chiarezza le aree che dovrebbero essere più colpite.

Focus Lombardia

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla cartina)

Anche ilMeteo.it individua le stesse zone, ma segnala anche che "in una prima fase (lunedì primo mattino)" non è esclusa "la possibilità di fiocchi di neve fin sulle pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino a Verona, Padova, Venezia e Udine. Neve anche sull'entroterra ligure".

Ilmeteo.it spiega che sarà "la più classica delle nevicate 'da scorrimento', ovvero caratterizzata da aria umida, piuttosto foriera di precipitazioni, che scorre su uno strato freddo (il cuscino padano, appunto)".

Emilia Romagna Meteo avverte che "bufere di neve sono attese sul crinale emiliano e sul piacentino. Sul piacentino e parmense occidentale attenzione, previste nevicate anche forti tra la seconda parte della notte e la prima mattinata. In mattinata il richiamo caldo potrebbe portare la pioggia o gelicidio su alcune vallate dell'alto Appennino parmense ed Emiliano centrale, mentre nevicare a quote più basse procedendo verso Nord". Gli esperti avvertono: "Situazione molto complessa da prevedere".

