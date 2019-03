Milano, 7 marzo 2019 - Torna la neve sulle Alpi, dopo settmane di gran secco. Previsioni meteo: si tratterà di una giornata perturbata o poco più, ma un'importante 'boccata di ossigeno' per le montagne del Nord, anche se i fiocchi cadranno a quote medio-alte. 3bmeteo.com, in un focus sul sito, parla di 20-30 centimetri come valore medio, ma con picchi fin sui 40-50 centimetri sulla porzione alpina tra alto Piemonte e Ovest Lombardia.

#Meteo: NEVE già in ATTO, ne cadrà TANTA nelle prossime ore. Ecco DOVE, le QUOTE e i CM di ACCUMULO https://t.co/OmP0OGnOsq pic.twitter.com/rRJodeuEKC — IL METEO.it (@ilmeteoit) 7 marzo 2019

IL PUNTO SUL GIOVEDI' - La giornata di oggi secondo Meteo Expert. Al Nord e sulla Toscana cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni fin dal mattino sulle regioni di Nord Ovest e sull'alta Toscana, in veloce estensione verso il Nord-Est. Fenomeni localmente intensi associati a rovesci o isolati temporali su settori alpini e prealpini. Neve sulle Alpi oltre 1.500-1.700 metri. Nel resto del Paese cielo irregolarmente nuvoloso ma senza piogge. Dalla sera le precipitazioni al Nord tenderanno ad attenuarsi, concentrandosi tra il Nord della Lombardia e l'estremo Nord-Est. Temperature massime in calo su Nord-Ovest e Trentino Alto Adige, in aumento in Emilia-Romagna e Centro Sud con punte oltre 20 gradi. Venti meridionali da moderati a localmente forti sui mari e sulle regioni centro-meridionali.

Ecco la #neve in arrivo sulle piste da #sci della #ValdiSole!

Goditi questo bianco panorama: https://t.co/M8Do8eJrDN pic.twitter.com/Lg31vaQmve — Val di Sole Trentino (@AptValdiSole) 7 marzo 2019

Attenzione al vento forte

🌬 Venti forti in arrivo su gran parte del Paese.

Sei preparato? pic.twitter.com/Y8bbiRRD7f — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 6 marzo 2019

VENERDI' - Sulle regioni di Nord Ovest e sull'Emilia-Romagna schiarite sempre più ampie fin dal mattino con passaggio a tempo soleggiato soprattutto nel pomeriggio. Nel resto del Paese nuvolosità variabile ma con tendenza ad ampie schiarite su nord della Toscana e coste dell'alto Adriatico. Nel corso della giornata deboli precipitazioni isolate sulle aree alpine e prealpine centro orientali, nevose sopra 1.500-1.700 m circa; deboli piogge sparse nelle zone interne tra Lazio, Abruzzo, Marche meridionali e Umbria, in esaurimento verso sera. Temperature minime in diminuzione al Nord, Toscana e Sardegna, massime in calo al Centro e sulla Sardegna, in rialzo al Nord. Venti moderati di Libeccio sul mar ligure, moderati o tesi meridionali sul mar Ionio e sud della Puglia.

IL TEMPO DEL WEEKEND / SABATO - Nel fine settimana ci libereremo della perturbazione attualmente in azione su alcune regioni del Paese - dice IlMeteo.it -, non riusciremo a godere comunque di una buona stabilità atmosferica, ed alcune zone, dovranno fare i conti ancora con parecchie nubi e anche con la pioggia. Gli esperti comunicano che nella giornata di sabato, quella probabilmente più tranquilla dal punto di vista meteorologico, il sole dovrebbe splendere indisturbato su gran parte del Paese. Qualche annuvolamento potrà limitarsi ad interessare l'estremo Nord Italia dunque il comparto alpino. Moderata variabilità sui settori del Piemonte occidentale ed i settori del Ponente ligure. Su queste aree le probabilità di pioggia si manterrà comunque molto bassa. Per il resto, come detto, bel tempo e clima ancora piuttosto mite specie sui versanti del medio e basso Adriatico, sulla Calabria ionica e sull'est della Sicilia. Verso sera rinforza il Libeccio sull'alto Tirreno.

DOMENICA - Antonio Sanò, direttore di IlMeteo.it, avvisa che domenica, proprio le correnti di Libeccio, porteranno alcuni grattacapi dal punto di vista meteo. Trattandosi infatti di masse d'aria più umida, la formazione di annuvolamenti irregolari sarà inevitabile. Le zone a rischio risulteranno quelle maggiormente esposte al Libeccio, dunque le aree occidentali dell'Italia settentrionale, in particolare la Liguria e l'alta Toscana dove sono attese anche deboli piogge sparse. Nubi saranno presenti sul resto del settentrione con qualche locale piovasco confinato al Friuli Venezia Giulia. Spiccata variabilità su tutta l'area tirrenica del Centro, ma con rischio di fenomeni molto basso. Isola felice invece il meridione dove il bel tempo riuscirà a governare indisturbato, salvo deboli annuvolamenti sulla Campania e sulle aree settentrionali della Sicilia. Le temperature non subiranno grosse variazioni, rimanendo in media con il periodo.

PROSSIMA SETTIMA "SFURIATA INVERNALE" - Sempre IlMeteo.it, sul portale, afferma che "già da lunedì il nostro Paese sarà investito addirittura da una doppia sfuraita invernale, che dispenserà piogge e temporali su buona parte dei settori". Venti forti di maestrale, temporali intensi al Centro e al Sud, temperature in calo: insomma si dovrebbe riaffacciare l'inverno.

Meteo: PROSSIMA SETTIMANA già da Lunedí ben 2 SFURIATE INVERNALI, VENTO, FREDDO e anche NEVE. Ecco DOVE » IL Meteo - https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/gFXXB3O2wm #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 7 marzo 2019

Meglio seguire gli aggiornamentio, comunque anche 3bmeteo annuncia il peggioramento per la prossima settimana. E intanto Meteogiornale.it titola: 'La "bomba" meteo ibernerà la primavera'. In vista c'è un mese di marzo bagnato.

#meteo #toscana nei primi giorni della prossima settimana possibilità di piogge sparse con temperature leggermente inferiori alla media; a seguire tempo stabile e bassa probabilità di pioggia. https://t.co/oBWmvnuBhC — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 6 marzo 2019

