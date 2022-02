Le previsioni meteo di domani, venerdì 4 febbraio, annunciano un'altra giornata nel segno dell'alta pressione delle Azzorre, con tempo prevalentemente stabile in tutta Italia. Al Centro-Nord non mancherà qualche nuvola, solo occasionalmente condita da deboli piogge; ma nel complesso l'inverno continuerà a rimanere in stand by, weekend incluso.



A tale proposito, il team de iLMeteo.it comunica che l'enorme campo anticiclonico che si sta imponendo sull'Europa sud-occidentale proteggerà il nostro Paese dal maltempo per diversi giorni. Venerdì il quadro atmosferico sarà reso un po' più dinamico dall'arrivo di correnti umide che provocheranno un aumento della nuvolosità sul settore tirrenico e in Pianura Padana. Il passaggio del fronte, specificano gli esperti, sarà molto debole e altrettanto rapido, con conseguenze piovose abbastanza rare, che riguarderanno principalmente la Liguria e la Toscana (dettagli in fondo all'articolo). Sul resto dello Stivale e in particolare al Sud avremo ampi spazi soleggiati e scenari simil-primaverili, caratterizzati da temperature fino a 17-18 gradi.

Nel corso del weekend l'anticiclone subirà di nuovo un lieve attacco, che si tradurrà in qualche ulteriore precipitazione, questa volta a carico delle regioni centro-meridionali. Il sito di 3BMeteo conferma che si tratterà quasi sempre di fenomeni modesti e distribuiti in modo non omogeneo. Sabato 5 febbraio le piogge interesseranno soprattutto la Toscana e l'Umbria (con sconfinamenti nelle regioni adiacenti) e verso sera la Calabria tirrenica; domenica 6 febbraio locali piovaschi potranno invece bagnare la Puglia, la Lucania, la bassa Campania e la Calabria. Contestualmente, nel fine settimana i termometri sembrano destinati a ridimensionarsi al Nord, mentre altrove, nonostante un piccolo calo delle massime, il clima si manterrà su valori gradevolmente fuori stagione.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Nord Ovest

Cielo per lo più coperto sulla Liguria, con qualche piovasco sulla Riviera di Levante. Un po' di nuvole sulla Pianura Padana; bel tempo su Alpi e Prealpi. Temperature massime: 12° a Genova, 9° a Torino, 10° a Milano.



Nord Est

Nubi sparse alternate a schiarite su Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; molto sole sul Trentino-Alto Adige. Temperature massime: 12° a Bolzano,9° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Nuvolosità diffusa sul versante tirrenico, con qualche pioggia sull'alta Toscana. Più soleggiato, ma con nubi in progressivo aumento sulle regioni adriatiche. Bella giornata in Sardegna. Temperature massime: 18° a Cagliari, 11° a Firenze, 15° a Roma.



Sud e Isole

Tempo prevalentemente stabile e soleggiato su quasi tutto il Meridione. Più coperto sulle coste tirreniche della Campania, ma con precipitazioni assenti o di poco conto. Temperature massime: 14° a Napoli, 15° a Bari, 17° a Palermo.