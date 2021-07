Le previsioni meteo di domani, venerdì 25 giugno, annunciano una giornata in prevalenza estiva e soleggiata, ma con alcuni disturbi che faranno trapelare i primi segnali di stanchezza da parte dell'anticiclone africano. Nel weekend il tempo diventerà infatti spiccatamente più instabile al Nord, in seguito all'ingresso in quota di correnti più fresche di origine atlantica, che favoriranno lo sviluppo di temporali e grandinate di una certa intensità.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che venerdì qualche precipitazione interesserà le aree alpine e alcuni tratti del Centro, specie sui comparti adriatici (dettagli in fondo all'articolo). Si tratterà per lo più di temporali brevi e intermittenti, frutto di ammassi nuvolosi che tenderanno a ispessirsi soprattutto tra pomeriggio e sera. Sul resto del Paese il bel tempo continuerà a essere invece assoluto protagonista, benché accompagnato da temperature in leggera diminuzione al Sud. Nel complesso farà caldo (è pur sempre estate), ma non in modo esagerato, salvo qualche picco oltre i 35 gradi nelle zone più interne della Sardegna e della Sicilia.

Come anticipato, l'arrivo di un impulso instabile sulle regioni settentrionali provocherà un peggioramento del tempo nel fine settimana. La conferma arriva anche da 3BMeteo, che per la giornata di sabato 3 luglio parla di rovesci e temporali anche violenti sulle Alpi occidentali, in estensione entro sera su gran parte della Lombardia e del Piemonte. Qualche fenomeno potrebbe trovare spazio con toni più contenuti anche sul Triveneto; viceversa la situazione rimarrà tranquilla e serena al Centro Sud. Domenica 4 luglio, una mattinata parzialmente nuvolosa al Nord farà da preludio a nuove piogge e temporali sui rilievi alpini, in successiva propagazione sulla Val Padana, sulla Liguria e infine un po' su tutto il Nord Est. Scenario pressoché invariato sugli altri settori, nonostante un po' di nubi irregolari al Centro. Da sottolineare che nelle aree colpite dal maltempo i termometri andranno incontro a drastiche riduzioni, dell'ordine di 8-10 gradi.

Il tempo nel dettaglio di venerdì 2 luglio

Nord Ovest

Bel tempo su tutte le regioni, con qualche nuvola sparsa in più sulla Lombardia. Temperature massime: 26° a Genova, 29° a Torino, 31° a Milano.



Nord Est

Avvio molto soleggiato ovunque, poi nel pomeriggio occasionali temporali in arrivo sulle montagne del Triveneto. Temperature massime: 31° a Bolzano e Bologna, 28° a Venezia.



Centro

Qualche addensamento in transito su Appennino toscano e rilievi marchigiani, in presenza di locali piovaschi. Bel tempo altrove. Temperature massime: 32° a Cagliari e Roma, 31° a Firenze.



Sud e Isole

Tanto sole su tutte le regioni, al netto di qualche innocua velatura di passaggio. Temperature massime: 29° a Napoli, 31° a Bari e Palermo.