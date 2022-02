Le previsioni meteo di domani, sabato 5 febbraio, confermano un avvio di weekend di stampo anticiclonico, ma non del tutto asciutto, per via del passaggio di una rapida e debole perturbazione che provocherà qualche pioggia. Si tratterà come anticipato di precipitazioni modeste e isolate, destinate a incidere in modo ancora più trascurabile nella giornata di domenica.



Il team de iLMeteo.it avverte che sabato il fronte instabile pilotato da correnti umide si sposterà dai settori tirrenici verso l'Adriatico, portando con sé molte nubi e alcuni piovaschi, che interesseranno principalmente l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. Nel complesso il cielo sarà piuttosto coperto al Centro, mentre in Pianura Padana tornerà a insistere la nebbia, cosa che renderà l'atmosfera più grigia e fredda soprattutto al mattino. Il sole prevarrà invece fin da subito sull'arco alpino e al Sud, dove tuttavia è previsto un aumento della nuvolosità verso sera, seguito da qualche sporadica goccia di pioggia sulla Campania. Nel frattempo, le temperature continueranno a mantenersi su valori gradevolissimi specie al Centro Sud, con massime tra i 13 e i 17 gradi.

Domenica 6 febbraio l'alta pressione tornerà a espandersi sull'Italia, venendo disturbata solo in minima parte da qualche scoria residua che si attarderà sulle regioni meridionali. A tale proposito gli esperti di 3BMeteo segnalano un po' di nuvole irregolari tra la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata, ma con un rischio di pioggia molto basso. Al Nord attese ancora nebbie, foschie e nubi basse al mattino, comunque in diradamento diurno.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Nord Ovest

Nebbie mattutine sulle pianure tra Piemonte e Lombardia, seguite da schiarite. Soleggiato in Liguria e sui rilievi. Temperature massime: 13° a Genova, 8° a Torino e Milano.



Nord Est

Risveglio nebbioso in Pianura Padana; per il resto tempo prevalentemente stabile anche se con molte nubi sparse. Temperature massime: 12° a Bolzano, 11° a Bologna e 9° a Venezia.



Centro e Sardegna

Ultimi piovaschi al mattino sull'alta Toscana, in successivo spostamento su Umbria, Marche e Abruzzo. Asciutto ma nuvoloso altrove. Temperature massime: 16° a Cagliari, 13° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Ampi spazi soleggiati, ma con il cielo tappezzato di nuvole irregolari, specie sull'estremità meridionale della Puglia. Verso sera locali piovaschi in Campania. Temperature massime: 16° a Napoli, 15° a Bari, 17° a Palermo.