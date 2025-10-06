Meteo, arriva l’ottobrata: temperature fino a 25°. Dove e fino a quando

Roma, 6 ottobre 2025 – Dopo l’anticipo d’inverno con la prima neve in Lombardia, pioggia un po’ ovunque sulla penisola, vento e crollo delle temperature, sono in arrivo giornate più tipicamente autunnali con tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte della penisola. La pressione, infatti, è in deciso aumento dopo la perturbazione nordatlantica che ha attraversato l'Italia nei giorni scorsi. Già da domani, martedì 7 ottobre, arriverà la tipica ottobrata, che regalerà un periodo più stabile e mite dovuto all'espansione dell'anticiclone. Anche le temperature aumenteranno gradualmente con l'arrivo dell'anticiclone e di un maggior soleggiamento, sottolinea Antonio Sanò del IlMeteo.it. Solo sul versante adriatico meridionale, dove soffieranno ancora forti venti da nord, potranno esserci ancora delle precipitazioni.

Oggi, complice l'afflusso di aria fredda dai quadranti settentrionali, sulle regioni meridionali si registrano temperature anche di 6-7 gradi al di sotto delle medie, valori in ripresa nei prossimi giorni ma comunque in linea con le medie del periodo.

La svolta da martedì 7, quando i valori termici massimi saliranno fino a superare i 20-22°C su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia. Successivamente si potranno toccare addirittura i 24-25°C a Firenze e a Roma. Questa situazione di calma atmosferica verrà solamente disturbata in Sardegna quando arriveranno delle piogge giovedì e venerdì.

L'anticiclone dovrebbe riuscire a proteggere l'Italia fino al weekend dell'11-12 ottobre, dopo di che il tempo potrebbe subire un nuovo e importante peggioramento.

Previsioni meteo per oggi

Al nord - Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione, si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

Al centro - Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro salvo isolate piogge sulle coste dell'Abruzzo, sole prevalente altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Al sud e sulle isole - Al mattino tempo stabile sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge solo sul Molise. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione di rilievo con tempo asciutto e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud, massime senza variazione o in ulteriore lieve calo.

Previsioni meteo per domani

Al nord - Al mattino tempo stabile salvo isolate nevicate sui rilievi di confine; nel pomeriggio qualche addensamento in formazione su Alpi e Prealpi ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Al centro - Cieli pienamente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali.

Al sud e sulle isole - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate precipitazioni tra Molise e Puglia settentrionale; nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime stabili o in aumento al centro-nord ed in lieve calo al sud; massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.