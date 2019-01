Roma, 27 gennaio 2019 - Sicuramente Alpi e Appennini faranno il pieno di neve. Altra certezza, o quasi, dalle previsioni meteo: tornerà a nevicare in maniera copiosa a quote molto basse, probabilmente in pianura. L'incertezza invece, come sempre, sta nei dettagli, che comunque prenderanno forma con il passare delle ore. IlMeteo.it ribadisce la previsione di "neve a più riprese fino in pianura" e parla addirittura di "bomba di neve". In particolare mercoledì potrebbero imbiancarsi in modo importante anche Milano e Bologna. 3bmeteo.com parla di "treno di perturbazioni in settimana" e parla di "precipitazioni a tratti diffuse nonché nevose a quote molto basse al Nord". Anche Meteogiornale.it conferma: "Frequenti precipitazioni anche nevose in settimana". Il quadro sembra insomma delineato: altri fiocchi bianchi, o comunque precipitazioni al Nord, dopo il lungo periodo siccitoso che ha caratterizzato la parte centrale dell'inverno. In particolare le montagne torneranno a vedere uno spesso (e soprattutto fondamentale) manto bianco.

Meteo: arriva BIG SNOW, la NEVE COPIOSA in PIANURA. Ecco QUANDO e le REGIONI interessate, CONFERME » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/Dq6nEfB3F9 #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 27 gennaio 2019

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a cura del Centro Epson Meteo. Domenica 27 gennaio tempo discreto al Sud, inizialmente soleggiato, ma con graduale aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno e qualche pioggia in Campania a partire dalla sera. In generale molto nuvoloso nel resto d'Italia: deboli nevicate sull'arco alpino e, miste a pioggia, anche sulle pianure dell'alta Lombardia; deboli piogge su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con nevicate sull'Appennino oltre 1.000-1.400 metri. In serata si intensificano i fenomeni sul settore tirrenico con possibili rovesci tra la bassa Toscana e il Lazio. Qualche breve pioggia anche in Emilia con quota neve in calo nella notte sull'Appennino fino ai 500 metri. Temperature massime in calo sulle Alpi e al Nordovest, in rialzo al Centro-Sud. Venti di Libeccio in intensificazione su mari di Ponente, regioni tirreniche e Sardegna.

Lunedì 28 gennaio ritorno a un tempo di nuovo asciutto al Nord Ovest con tendenza a schiarite, precipitazioni residue su Venezie ed Emilia in esaurimento già nel corso del pomeriggio; giornata piovosa su quasi tutte le regioni del versante tirrenico con qualche sconfinamento nel pomeriggio fino alle regioni centrali adriatiche. Sull'Appennino centro-settentrionale possibili nevicate anche a carattere di rovescio fino a 500-600 metri, nevicate più deboli oltre i 1.000-1.300 metri sull'Appennino meridionale. Qualche rovescio sparso in Sardegna con neve sui monti oltre 600-700 metri, sul Salento. Piogge o rovesci in arrivo nella notte anche sulla Sicilia occidentale. Venti di Foehn nelle vallate alpine in estensione localmente alle pianure del Nord-Ovest, forti venti da ovest, nord-ovest su mari di ponente, Sud e Isole, fino a burrascosi di Maestrale sulla Sardegna. Temperature in rialzo nelle minime al Centro-Sud e in Sicilia, massime in aumento al Nord Ovest anche per effetto del Foehn; in calo su Emilia Romagna, al Centro e in Sardegna.

#toscana #meteomontagna: torna la neve sulle montagne della Toscana, oggi oltre i 1000-1200 metri, domani oltre i 600-800 metri. Martedì soleggiato ma molto freddo. https://t.co/Fsp7MURkUo — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 27 gennaio 2019

Martedì 29 gennaio al mattino schiarite anche ampie su gran parte del Nord, della Toscana e della Sardegna, non si esclude qualche banco di nebbia a cavallo del Po tra basso Veneto ed Emilia. Nuvole più o meno consistenti nel resto del Centro-sud con deboli precipitazioni tra Marche e Umbria nevose fino ai 400-600 metri e locali piogge su coste campane e Sicilia occidentale. Nel pomeriggio migliora su Umbria e Marche, locali piogge o brevi rovesci su Campania Calabria tirrenica e nord della Sicilia con neve sui monti dell'interno oltre i 900-1.200 metri. Primo aumento delle nuvole all'estremo Nord Ovest e in Sardegna, sintomo di un nuovo peggioramento in arrivo da ovest. In serata prime nevicate sulle Alpi occidentali nella notte rischio di deboli nevicate fino a quote di pianura su est Piemonte e Lombardia, qualche pioggia in costa invece sul settore ligure e piogge anche moderate nell'ovest della Sardegna. Minime in calo dappertutto con gelate diffuse al Nord massime senza grandi variazioni. Venti in attenuazione ancora da moderati a localmente forti settentrionali solo in Sardegna e nel canale di Sicilia.