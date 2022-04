Meteo, neve pure sulle coste. Allerta in 7 regioni. L'Europa è ripiombata in pieno inverno

Tutto come da previsioni meteo dei giorni scorsi: il primo weekend di aprile all'insegna del maltempo e del ritorno dell'inverno sull'Italia con piogge, temporali, vento di burrasca e nevicate anche a bassa quota. Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e in sette regioni è stata estesa l'allerta gialla. Le temperature sono in calo in tutta la penisola, in particolare in alcune aree del Centro. Precipitazioni intense sono previste sulla Campania meridionale e i settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale. Temporali anche su Liguria di Levante, Alta Toscana, Lazio centro-meridionale, Sardegna, resto di Campania e Basilicata occidentale, Calabria tirrenica centrale, Alpi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi da deboli a moderati. Possibili nevicate al di sopra dei 600-800 metri su regioni settentrionali, Sardegna e su tutte le regioni tirreniche e le zone interne del Centro Sud peninsulare, in locale abbassamento fino a 400m al Centro e sulla Sardegna, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti sulle Alpi orientali. Venti forti su Sardegna, Sicilia, Liguria e zone tirreniche.

Ma la neve è caduta fin sul mare. Nello Spezzino nevica dalla scorsa notte e i fiocchi hanno imbiancato le alture intorno alla città. Nevicata anche in val di Vara con qualche centimetro accumulato nelle zone più alte. Neve anche sulle Cinque Terre. Spolverata anche sui monti intorno a Genova. In Sardegna le vette del Nuorese e dell'Ogliastra sono state imbiancate da una coltre bianca e continua tuttora a nevicare in città a Nuoro ma anche in paesi collinari della Barbagia. Fiocchi bianchi anche nel Sud Sardegna a quote collinari: da Esterzili a Sadali sino al Parteolla poco sopra i 500 metri sul livello del mare. Temperature vicino allo zero anche a Cagliari, dove la colonnina di mercurio è risalita a 4 gradi questa mattina. Il manto bianco ha investito anche i centri a bassa quota come Nuoro città dove ha iniziato a nevicare intorno alle due di ieri notte e Lanusei in Ogliastra.

Il 'grande freddo' colpisce mezza Europa, non solo l'Italia. Il fronte di origine artica e la massa d'aria gelida a esso associata, ha investito l'Europa settentrionale, occidentale e centrale (con nevicate diffuse fino in pianura Oltralpe e in città come Bruxelles, Parigi, Francoforte, Berna). La Scandinavia, come segnalato da ilMeteo.it, non ha visto grandi nevicate a parte che lungo l'area dei Fiordi e localmente su Svezia meridionale e Finlandia, ma le temperature sono letteralmente crollate arrivando a toccare i -27 gradi in Svezia e -23 gradi in Finlandia. L'instabilità ha interessato piu' assiduamente Regno Unito, Olanda, Danimarca, Francia e Germania. La neve ha raggiunto Londra ma anche Parigi con temperature oscillanti rispettivamente tra -2 e zero. Freddo e gelo hanno colpito anche la Germania con nevicate che si sono spinte fin quasi in pianura nella zona di Stoccarda e vicino Berlino dove la temperatura è scesa sotto lo zero. Stessa situazione anche in Polonia con neve a Varsavia.

Le previsioni meteo

La mappa di 3bmeteo