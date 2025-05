Meteo lungo weekend 2 giugno: caldo africano e temporali, ecco cosa aspettarsi in Italia e nelle principali città

Il lungo ponte del 2 giugno 2025, Festa della Repubblica Italiana, sarà caratterizzato da un assaggio di estate con temperature in deciso aumento su gran parte del Paese grazie all’arrivo dell’anticiclone africano. Tuttavia, non mancheranno temporali soprattutto al Nord e su alcune zone interne, con un clima che si preannuncia caldo ma a tratti instabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni suddivise per macroaree e i principali capoluoghi di regione.

Nord Italia

Il Nord Italia si prepara a un weekend di clima caldo e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano soprattutto sulle Alpi, Prealpi e alto Piemonte. Domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno si attendono rovesci localizzati e temporali anche intensi, con possibili grandinate e raffiche di vento, alternati a momenti di sole.

Milano : cieli sereni al mattino, con temporali pomeridiani sulle zone alpine e prealpine; temperature massime intorno ai 28-30°C.

: cieli sereni al mattino, con temporali pomeridiani sulle zone alpine e prealpine; temperature massime intorno ai 28-30°C. Torino : simili condizioni con temporali pomeridiani, temperature fino a 29°C.

: simili condizioni con temporali pomeridiani, temperature fino a 29°C. Venezia : prevalenza di sole con possibili isolati temporali nel pomeriggio, temperature fino a 27-29°C.

: prevalenza di sole con possibili isolati temporali nel pomeriggio, temperature fino a 27-29°C. Bologna: soleggiato con rischio di temporali pomeridiani, massime intorno ai 28°C.

Centro Italia

Al Centro si prevede un clima più stabile e caldo, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi appenninici nelle ore pomeridiane, ma in generale le condizioni saranno favorevoli per le attività all’aperto.

Roma : sole prevalente e caldo, temperature fino a 31°C.

: sole prevalente e caldo, temperature fino a 31°C. Firenze : clima soleggiato con qualche possibile temporale pomeridiano sui rilievi, massime intorno ai 30°C.

: clima soleggiato con qualche possibile temporale pomeridiano sui rilievi, massime intorno ai 30°C. Ancona : tempo stabile e caldo, temperature fino a 29°C.

: tempo stabile e caldo, temperature fino a 29°C. Perugia: soleggiato con qualche temporale isolato sui monti, temperature fino a 29°C.

Sud Italia

Al Sud e nelle zone interne si registrerà un vero e proprio anticipo d’estate con temperature che supereranno i 30°C, soprattutto in Puglia e Sardegna. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con scarse probabilità di pioggia.

Napoli: sole e caldo con punte fino a 32°C.

Bari : clima caldo e soleggiato, temperature fino a 34°C.

: clima caldo e soleggiato, temperature fino a 34°C. Palermo : prevalenza di sole, temperature intorno ai 30°C.

: prevalenza di sole, temperature intorno ai 30°C. Cagliari: caldo estivo con punte fino a 34°C, cielo sereno.

Isole maggiori

Sardegna e Sicilia saranno le regioni più calde del Paese, con temperature che raggiungeranno i 34°C e condizioni di tempo stabile e soleggiato, ideali per le prime giornate di mare.

Cagliari : caldo intenso, cielo limpido, temperature fino a 34°C.

: caldo intenso, cielo limpido, temperature fino a 34°C. Palermo: tempo stabile e soleggiato, temperature intorno ai 30-32°C.

Sintesi e consigli per il weekend lungo

Il ponte del 2 giugno 2025 si aprirà con un clima estivo e temperature in netto aumento su quasi tutta Italia grazie all’espansione dell’anticiclone africano. Tuttavia, al Nord si dovranno monitorare temporali pomeridiani soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili fenomeni intensi. Al Centro-Sud e sulle Isole il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, con caldo estivo e valori termici ben oltre la media stagionale.

Si consiglia di programmare attività all’aperto soprattutto nelle regioni centrali e meridionali, mentre al Nord è bene tenere d’occhio gli aggiornamenti per possibili temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane.

La mappa di 3b Meteo