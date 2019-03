Roma, 5 marzo 2019 - Le previsioni meteo per l'Italia annunciano due scenari diametralmente opposti: piogge al Nord (anche se meno coinvolta l'Emilia Romagna) con neve sulle Alpi, caldo e sole al Centro Sud. Ilmeteo.it dice che tra oggi e domani l'alta pressione tornerà a guadagnare terreno su buona parte del Paese regalando due belle giornate di sole con temperature in leggero aumento (intorno ai 14-15 gradi al Centro Nord e punte fino a 20 gradi al Sud e sulle due isole maggiori).

Meteo: il MALTEMPO punta l'Italia, nuova PERTURBAZIONE in arrivo, con NEVE abbondante. Ecco QUANDO e DOVEhttps://t.co/5l2kH619wk pic.twitter.com/e60zMwzQPx — IL METEO.it (@ilmeteoit) 5 marzo 2019

Giovedì sarà il giorno della svolta per il Settentrione, con preziose precipitazioni portate dal flusso perturbato atlantico comandato dalla depressione d'Islanda, che scenderà fin verso la Spagna, attivando venti meridionali che sospingeranno il fronte instabile. Gli effetti? Piogge intense su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, in successiva estensione anche a Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Sulle montagne sono previste nevicate copiose e abbondanti al di sopra dei 1.200-1.300 metri di quota specie sui settori alpini centro occidentali. Località come Sestriere, Breuil, Cervinia e Livigno sono pronte a fare il pieno di neve con più di 30 centimetri di accumulo. Antonio Sanò, direttore dil IlMeteo.it, spiega che invece il resto dell'Italia si troverà ancora protetto dallo scudo anticiclonico che garantirà tempo stabile e soleggiato. Qui le temperature sono previste in ulteriore aumento grazie ai caldi venti dai quadranti meridionali con punte massime fino a 20-23 gradi.

"A metà mese svolta invernale"

Ma non è tutto perché gli esperti di Ilmeteo.it svelano "un'importante svolta del tempo a partire dalla prossima settimana quando l'inverno tornerà a ruggire su molte regioni italiane".

Meteo: MARZO, niente CAMBIO di STAGIONE, a metà mese RIBALTONE FREDDO, tornerà anche la NEVE. I DETTAGLI @ilmeteoit https://t.co/uatTInWzLs pic.twitter.com/J4ZAYMmL5u — IL METEO.it (@ilmeteoit) 5 marzo 2019

Anche 3bmeteo.com annuncia una "svolta fredda con correnti artiche e neve anche a bassa quota" in una tendenza sul periodo 10-15 marzo. "Le temperature subirebbero un calo tanto da andare anche sotto le medie del periodo su diverse Nazioni, Italia compresa", si legge nel sito. Gli esperti dicono che "in questa fase si potrebbe aprire una fase decisamente instabile con venti da Nord, deciso calo delle temperature e rovesci di neve anche a quote medio-basse al Centro Sud. Appena oltralpe le temperature torneranno anche sotto le medie del periodo, con locali nevicate a quote basse: dopo l'anomala fase tardo primaverile dei giorni scorsi, sul Vecchio Continente tornerà così l'inverno".