“Rischio di fenomeni autorigeneranti”. Il diluvio di mercoledì che preoccupa gli esperti

Roma, 9 settembre 2025 – Una situazione seria, che andrà seguita con attenzione. Una forte perturbazione, già arrivata sull’Italia, porterà nelle prossime ore maltempo diffuso su quasi tutte le regioni. In diverse zone dello Stivale le precipitazioni risulteranno forti e persistenti, con il rischio, spiegano gli esperti, di criticità idrogeologiche. Buone notizie per il fine settimana, quando dovrebbe registrarsi una rimonta dell’alta pressione.

"Un peggioramento meteo piuttosto intenso che caratterizzerà gran parte della settimana", afferma Federico Brescia, meteorologo del sito IlMeteo.it. "L'Italia si prepara a fare i conti con un'intensa ondata di maltempo che, a partire da oggi, porterà piogge e temporali su buona parte della penisola. Già dal mattino, sono previsti rovesci e temporali sparsi su buona parte del Nord, in Sardegna e in Toscana. In serata e nottata il maltempo si accentuerà ulteriormente. Ma la fase clou di questa ondata di maltempo si avrà mercoledì 10 e sarà davvero una giornata 'nera'.

La perturbazione abbraccerà praticamente tutta l'Italia, portando temporali diffusi su gran parte delle regioni settentrionali e centrali, con un'attenzione particolare per quelle tirreniche come Lazio e Toscana, che potrebbero essere colpite da fenomeni anche di forte intensità. A proposito di Lazio e Toscana, la lente d'ingrandimento è puntata proprio su queste due regioni, perché secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, sarà davvero elevato il rischio di temporali autorigeneranti. Questi fenomeni, caratterizzati dalla stazionarietà e dalla capacità di scaricare ingenti quantità di pioggia in un breve lasso di tempo sulla stessa zona, potrebbero causare nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità, mettendo a dura prova le aree urbane.

Attenzione in un secondo momento, tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina – segnala ancora ilMeteo.it -, anche sulla Campania. Non è escluso infatti che tra le province di Caserta e Napoli possano verificarsi fenomeni intensi e stazionari.

Il sito 3bmeteo sottolinea che “nell'arco delle 48 ore, fino a mercoledì sera, sono previsti accumuli complessivi fino a 80/100mm sull'alta Lombardia, 100/120mm su alto Veneto e Friuli VG, circa 120/140mm su gran parte della Toscana e alto Lazio, locali punte di 1800mm sull'Umbria meridionale”.

Tornando all’analisi di IlMeteo.it, gli esperti segnalano che “sarà decisamente più tranquilla invece la situazione sul resto del Sud, a parte una coda di instabilità su Sicilia e Calabria tirrenica e sul Salento nella giornata di giovedì”.

Non è però tutto da buttare quello che si vede sulle carte meteo: le proiezioni a lungo termine infatti indicano che la perturbazione si esaurirà rapidamente. Già a partire dal fine settimana, una nuova rimonta dell'alta pressione potrebbe riportare condizioni di bel tempo e temperature nuovamente estive, in particolare al Sud, regalandoci un'ultima, calda parentesi di sole prima dell'autunno.