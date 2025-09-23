Maltempo senza fine sull’Italia, ancora nubifragi e grandine da domani: allerte meteo da Nord a Sud

Roma, 23 settembre 2025 – Maltempo senza fine sull'Italia. Dalla mattinata di domani si assisterà a un nuovo peggioramento della situazione. A mettere sull’attenti è un avviso meteo della Protezione civile, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, in estensione sulla Sicilia. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Meteo, arrivano piogge e temporali (foto Newpress)

Valutata per la giornata di domani allerta arancione su alcuni settori del Veneto, mentre è gialla su ampi settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sui settori centro-meridionali della Toscana, su gran parte di Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna, parte della Basilicata e sull'intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e Sicilia.

Un maltempo che dopo aver colpito il Nord, continuerà a sferzare queste regioni trasferendosi però anche al Sud dove, complice il calore estremo del Mediterraneo, potrebbe dar luogo a violente precipitazioni. Il Ciclone di inizio autunno è destinato a colpire tutta l'Italia con piogge torrenziali.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilmeteo.it, conferma il forte peggioramento anche verso il centro, specie lato tirrenico, e parte del Meridione: "Nelle prossime ore avremo altri forti rovesci diffusi a macchia di leopardo, ma le piogge torrenziali sono previste soprattutto lungo il versante tirrenico dalla Toscana al Lazio, fino alla Campania e localmente in Sicilia".

Tutta la fascia occidentale sarà raggiunta da precipitazioni molto intense che potranno scaricare anche più di 150 mm, quantità d'acqua che generalmente cade in un mese autunnale.

"Queste piogge – spiega Tedici – sono causate dal calore accumulato durante l'estate. Un caldo associato a nubifragi che insisterà su gran parte del Paese per tutta la stagione".

Le previsioni per i prossimi giorni nel dettaglio: