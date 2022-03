Previsioni meteo, domenica ultime piogge. Poi ecco la primavera

Le previsioni meteo di domenica 20 marzo, giorno dell'equinozio di primavera, confermano che nella seconda parte del weekend il tempo continuerà a essere un po' incerto al Sud e su alcune zone del centro, in un contesto climatico condizionato in tutta Italia da i venti gelidi provenienti dalla Russia. Lo scenario atmosferico è tuttavia destinato a cambiare molto presto. Dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare la scena, portando con sé bel tempo e temperature sempre più miti. Purtroppo, l'esplosione della primavera avrà un rovescio della medaglia poco piacevole, ossia il prolungamento della fase di siccità che sta attanagliando da mesi le regioni di Nord Ovest.



Il team de iLMeteo.it comunica che domenica avremo ancora qualche pioggia sulle due Isole Maggiori, sul medio-basso Adriatico e in Calabria. Sugli Appennini centro-meridionali le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso fino a quote collinari. In particolare, gli esperti sottolineano la possibilità di locali fioccate intorno ai 600-700 metri su Calabria e Sicilia, ma a tratti anche su Abruzzo e Molise, con isolati sconfinamento in Basilicata. Sul resto del Paese un primo rinforzo della pressione regalerà una giornata prevalentemente soleggiata, salvo addensamenti più compatti sui rilievi alpini occidentali. In generale si attende l'ennesima flessione dei termometri per via delle correnti fredde, con valori vicino allo zero al mattino presto e alla sera tardi sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.