Meteo, domani svolta al nord con pioggia e grandine. Rischio tornado: ecco dove

Roma, 25 luglio 2022 - Svolta climatica in arrivo al nord Italia. A partire da martedì 26 luglio e almeno fino a venerdì 29 luglio l'anticiclone africano perderà un po' della sua forza. Le ondate di calore che attraversano il nostro Paese ormai da settimane si attenueranno, soprattutto nelle Regioni settentrionali, dove fra stasera e domani è previsto l'arrivo di una perturbazione atlatica (specie sulle Alpi) a cui farà seguito una veloce fase temporalesca che si abbatterà anche su parte della Pianura Padana.

Rovesci e temporali sparsi, anche molto forti e accompagnati da eccezionali grandinate e, in casi più rari, a tornado, sono in arrivo sulla Valle d'Aosta, sul Piemonte centro settentrionale, su Alpi e Prealpi centro orientali, in estensione all'alta pianura piemontese e lombarda. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di allerta gialla per temporali forti per tutti i bacini idrografici, valido fino alla mezzanotte di mercoledì 27 luglio.

Al seguito di questo passaggio perturbato affluirà aria un po' meno calda. Un'altra perturbazione atlantica associata a nuovi episodi temporaleschi dovrebbe sfiorare il nord Italia tra la fine di giovedì e venerdì.

Temperature: il punto

Temperature destinate a scendere: sotto il profilo termico le massime cominceranno a calare anche di 4-5 gradi a partire da mercoledì, soprattutto al nord, con qualche grado in meno anche al centro. Al centro e nella Sardegna occidentale, grazie ai venti di maestrale, ci sarà invece da attendere fra la giornata di martedì e quella di mercoledì per registrare un lieve e temporaneo calo termico. Al sud invece l'ondata di calore subirà solo una leggera attenuazione. Il meridione continuerà a essere protetto dall'anticiclone.

La mappa

Meteo: il dettagli fino al 27 luglio

Lunedì 25 luglio. Al nord: peggiora su Alpi e Prealpi, in serata pure su medio e alte pianure. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: soleggiato e caldo.

Martedì 26 luglio. Al nord: instabile sul Triveneto, verso sera pure al Nordovest e in Emilia. Clima caldo. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: sole prevalente e caldo.

Mercoledì 27 luglio. Al nord: instabile con temporali a carattere sparso e clima meno rovente. Al centro: temporali pomeridiani sugli Appennini e zone adiacenti. Al sud: soleggiato.

Tendenza: tempo più soleggiato, ma non mancheranno ancora occasioni per alcuni temporali al Nord.