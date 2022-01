Le previsioni meteo di domani, sabato 22 gennaio, descrivono una giornata ancora un po' instabile su alcune regioni al Sud, con piogge sparse e qualche sporadica nevicata a quote molto basse. In generale, nel corso del weekend le temperature continueranno a calare un po' in tutta Italia sotto l'influsso delle gelide correnti artiche.



A tale proposito, il team de iLMeteo.it scrive che sabato il costante ingresso di aria fredda dai vicini Balcani creerà i presupposti per la comparsa di nuove precipitazioni sui settori del basso Adriatico, e qualche lieve disturbo tra la Calabria e la Sicilia. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso sul Molise e la Puglia, con fioccate che promettono occasionalmente di lambire le colline. Sul resto del Paese il tempo sarà invece prevalentemente soleggiato, a parte qualche annuvolamento sulla Sardegna e l'abituale presenza di foschie e nebbie mattutine in Pianura Padana. Gli esperti segnalano infine che al Centro Nord i venti tesi contribuiranno a tenere la colonnina di mercurio sotto lo zero al mattino presto e di notte, dando così luogo a gelate diffuse.

Nella seconda metà del weekend il rinforzo dell'alta pressione favorirà ulteriormente il sole, seppure in un contesto climatico decisamente rigido specie a inizio e fine giornata. Stando agli ultimi aggiornamenti di 3BMeteo, domenica 23 gennaio persisterà comunque una saccatura sulle estremità meridionali dello Stivale, che porterà una maggiore variabilità su Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne della Campania, con isolate spruzzate di neve fino a quote basse.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, ma con nebbie al mattino lungo il Po. Temperature massime: 9° a Genova, 5° a Torino, 6° a Milano.



Nord Est

Qualche nebbia al mattino in Pianura Padana, per il resto cielo sereno o non troppo nuvoloso. Temperature massime: 6° a Bolzano, 5° a Bologna, 7° a Venezia.



Centro e Sardegna

Prevalenza di sole su tutte le regioni, a parte qualche addensamento sulla Sardegna meridionale, in miglioramento nel pomeriggio. Temperature massime: 12° a Cagliari e Roma, 9° a Firenze.



Sud e Isole

Residui di instabilità con piovaschi e locali fioccate a quote collinari in Molise e Salento. Al mattino piogge intermittenti su bassa Calabria e Sicilia, seguite da schiarite. Temperature massime: 12° a Napoli, 9° a Bari, 13° a Palermo.