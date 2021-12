Le previsioni meteo di domani, sabato 11 dicembre, confermano un inizio di weekend ancora condizionato dal maltempo, figlio dell'ennesimo ciclone freddo all'assalto del nostro Paese. Nelle prossime ore ci attendono dunque altri rovesci e nuove nevicate, che si concentreranno questa volta al Centro Sud, lasciando invece spazio a miglioramenti sulle regioni settentrionali.

Il team de Meteo.it avverte che sabato "l'ingresso impetuoso della Bora darà vita a un vortice che si posizionerà sul Centro Italia". L'effetto prodotto sarà un forte peggioramento del tempo su Marche, Abruzzo, Umbria e Molise, ma anche su Campania, Calabria e Sicilia, con piogge battenti, locali temporali e abbondanti fioccate fino in collina. In particolare, scrivono gli esperti, la neve cadrà "copiosissima sui rilievi marchigiani, umbri, abruzzesi a 400 metri", e in generale un po' su tutti gli Appennini centro-meridionali sotto i 900 metri. Per quanto riguarda il resto dello Stivale, qualche precipitazione residua bagnerà al mattino la Toscana, l'Umbria e il Lazio, prima di cedere il passo a generose schiarite. All'orizzonte si profila un deciso aumento della pressione al Nord, che regalerà una giornata prevalentemente soleggiata, seppure in un contesto climatico piuttosto rigido, con possibili gelate mattutine.

Domenica 12 dicembre il campo anticiclonico estenderà il suo raggio d'azione, creando i presupposti per un finale di weekend via via più tranquillo. A tale proposito, 3BMeteo parla di un residuo di instabilità sul medio Adriatico e al Sud, con "qualche rovescio al mattino" e le "ultime nevicate dai 400-700 metri (a quote superiori in Sicilia), in esaurimento in giornata". Il cielo sarà molto più sereno altrove, al netto di un "aumento delle nubi sulle Alpi centro-orientali", accompagnato da qualche spruzzata di neve sui settori di confine.

Le previsioni meteo di sabato 11 dicembre

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo: tanto sole ovunque e al massimo un po' di nuvole sparse sui rilievi alpini centrali. Temperature massime: 12° a Genova, 8° a Torino, 6° a Milano.



Nord Est

Tempo prevalentemente soleggiato, a parte qualche nevicata sui rilievi di confine altoatesini e precipitazioni residue al mattino in Romagna. Temperature massime: 10° a Bolzano, 7° a Bologna, 9° a Venezia.



Centro e Sardegna

Ultime piogge al mattino su bassa Toscana, Lazio e Sardegna meridionale, seguite da belle schiarite. Maltempo su Marche, Abruzzo e Umbria occidentale, con rovesci e nevicate dai 400 metri. Temperature massime: 13° a Cagliari, 12° a Firenze, 10° a Roma.



Sud e Isole

Instabilità diffusa con intensi rovesci e locali temporali specie su Molise, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia. Neve in montagna sotto i 900 metri. Parentesi asciutte e possibili schiarite su Basilicata e Puglia meridionale. Temperature massime: 11° a Napoli, 13° a Bari, 14° a Palermo.