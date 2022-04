Meteo di domani 1 maggio: previsioni tra temporali e sole. La mappa con le aree a rischio

Tutto confermato: le previsioni meteo di domani, domenica 1 maggio, segnano la fine della quiete atmosferica di questi giorni, a seguito del transito di un impulso instabile che porterà piogge e locali temporali sul Nord Italia. In generale, durante il weekend del 1 maggio ci saranno un po' di acquazzoni sparsi che riguarderanno solo marginalmente il Sud, dove l'alta pressione continuerà a esercitare la sua azione protettiva.



Già da questa mattina i primi rovesci e temporali si sono abbattuti sulla penisola. Secondo gli esperti di 3B meteo è il segnale che innesca quella "fase di instabilità" che porterà maltempo "localizzato" per la Festa dei Lavoratori, con fenomeni temporaleschi anche intensi in alcune aree. Sarà sì pioggia, ma a macchia di leopardo. Di seguito le previsioni del tempo per domenica 1 maggio.

La mappa città per città

(L'articolo prosegue sotto la mappa)

Nord

Secondo ilMeteo.it già da oggi qualche piovasco potrebbe interessare le zone alpine e prealpine centro-occidentali, comunque coperte da nubi. Per domattina, 3BMeteo indica instabilità tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Al Nordovest potrebbero arrivare aperture, ma non è esclusa qualche pioggia. La situazione resterà instabile anche nel pomeriggio con "brevi rovesci e qualche temporale" tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. A Nordovest rischio pioggia in Luguria, con locali fenomeni che si potranno verificare pure in serata su basso Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto. Giù le temperature.

Centro

Riflettori su Toscana, Umbria e Marche, dove le nuvole al mattina potrebbero alternarsi con isolati piovaschi. Situazione in peggioramento nel pomeriggio dove nelle stesse regioni è confermato il rischio di temporali che potrebbero verificarsi anche in Abruzzo. Maggiore variabilità in Lazio. Ancora pioggia in serata tra Appennino e Adriatico. Temperature in calo.

Sud

Primo maggio senza particolari criticità al Sud. Qualche pioggia rischia di cadere sulla Sicilia centro meridionale, mentre Campania, Molise e Puglia garganica è previsto tempo variabile con ampie schiarite. Non è escluso, nel pomeriggio, qualche piovasco isolato "su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria meridionale e ancora sulla Sicilia". Sempre in Sicilia e nel sud della Calabria potrebbe piovere ancora verso sera. Dovrebbe essere una bella giornata in Campania, specie sulle zone costiere. Temperature stabili in tutto il meridione.