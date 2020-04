Le previsioni meteo di domani, sabato 25 aprile, delineano una giornata in cui il sole e il caldo saranno sicuri protagonisti. Il merito è di un fronte di alta pressione che nelle ultime ore ha ripreso il controllo anche del Sud Italia, e che solo in minima parte lascerà spazio a qualche modesta precipitazione. Vediamo dove.



Il team de iLMeteo.it comunica che sabato, Festa della Liberazione, avremo tempo prevalentemente soleggiato su quasi tutte le regioni. Il contesto primaverile non escluderà tuttavia qualche lieve accenno di pioggia: le nubi saranno più insistenti in serata su Alpi, Sardegna e Sicilia, dando vita a isolati temporali specie sui rilievi lombardi. Il bel tempo si sposerà con temperature decisamente calde al Nord, dove si raggiungeranno punte di 24-26°C sulla Pianura Padana e fino a 28°C sulle valli del Trentino Alto Adige.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 25 aprile

© Riproduzione riservata

Gli esperti di 3BMeteo anticipano poi chesi manifesterà una maggiore nuvolosità in prossimità delle zone alpine, lungo l'Appennino e sulle isole maggiori, con possibili piogge e temporali tra pomeriggio e sera.continueranno invece a persistere sul resto del Paese.Bel tempo diffuso, con soltanto qualche passaggio nuvoloso su Liguria e arco alpino, in presenza di qualche piovasco serale. Clima caldo, con 25° a Torino e Milano.Più coperto sulle Alpi e qualche disturbo in tarda serata sul Triveneto, per il resto cielo prevalentemente soleggiato. Temperature in ascesa: 22° Venezia e 24° a Bologna.Sole e poche nubi su tutte le regioni, salvo peggioramenti serali accompagnati da deboli piogge sulle aree meridionali della Sardegna. Attesi 21° a Roma e 22° a Firenze.Il rinforzo dell'alta pressione garantisce sole e temperature in aumento praticamente ovunque. Verso sera, addensamenti in crescita sulla Sicilia occidentale. Previsti 20° a Napoli e Palermo.