26 set 2022

Maltempo, forti temporali al sud, con rischio allagamenti. Scuole chiuse e treni sospesi

Diverse le allerte meteo diramate: rossa in Basilicata e arancione in Calabria, Molise, Puglia e Campania. Gialla per Lazio, Marche, Abruzzo, Sicilia, Umbria e Sardegna