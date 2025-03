Primavera addio: in arrivo neve, vento e piogge forti. La mappa del maltempo e quanto durerà

Roma, 9 marzo 2025 - Sarà una settimana difficile, l’Italia colpita da una una lunga perturbazione che porterà neve su Alpi e in Appennino, temporali e nubifragi soprattutto nel Nordest. Precipitazioni fino a 200-300mm sulle regioni settentrionali, lungo la costa tirrenica e, al Sud, solo Sardegna e Campania.

Osservata speciale la Liguria, ancora a rischio allagamenti. La protezione civile ligure ha diramato l’allerta gialla sulle zone del centro e del Levante dalle 18 di oggi, domenica 9 marzo, alle 6 di domani, lunedì 10 marzo.

Stasera possibili spolverate nevose oltre gli 800-1000 metri, al confine col Piemonte, venti forti (con raffiche a 50-60 km/h), piogge e mare molto mosso ovunque. Così l’Italia saluta questo anticipo di primavera e si ritrova nuovamente al freddo. Intanto, il ciclone Alfred ha raggiunto l’Australia: frane, inondazioni e 300mila utente senza corrente.

La Protezione Civile della Liguria, sulla base dell'ultimo bollettino meteo di Arpal, ha emanato l'allerta gialla per temporali sulle zone del centro e levante della Regione dalle 18 di oggi, domenica 9 marzo, alle 6 di domani, lunedì 10 marzo.

In particolare, oggi un intenso fronte atlantico porta piogge diffuse su tutta la regione con cumulate significative. In serata, alta probabilità di temporali forti organizzati, con possibili danni puntuali legati a piogge intense e colpi di vento.

Almeno una persona è morta e più di 300.000 case e aziende sono senza corrente elettrica in Australia a causa del ciclone tropicale Alfred, che ha colpito la costa orientale del Paese. Forti raffiche di vento e forti piogge hanno abbattuto le linee elettriche e hanno fatto scattare allarmi di inondazione a causa dei fiumi in piena lungo un tratto di 400 chilometri di costa a cavallo tra il Queensland sud-orientale e il Nuovo Galles del Sud nord-orientale.

Secondo le società di servizi pubblici, circa 310.000 proprietà nel Queensland sud-orientale e almeno altre 16.000 nel Nuovo Galles del Sud nord-orientale erano oggi senza elettricità. "Gli utenti devono essere preparati a rimanere senza corrente per diversi giorni", ha affermato la Essential Energy del Queensland.

"Le sfide più grandi per ripristinare la corrente saranno l'aumento delle acque alluvionali e le esondazioni dei torrenti, la caduta della vegetazione e le frane che colpiscono le strade di accesso", ha aggiunto la società. Il corpo di un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita ieri dopo che il suo pick-up è stato trascinato da un ponte in un fiume nel nord del Nuovo Galles del Sud. L'uomo era uscito dal veicolo e aveva tentato invano di aggrapparsi al ramo di un albero nel fiume prima di scomparire nelle rapide, ha detto la polizia.

Una perturbazione attraversa l'Italia in questo secondo lunedì di Marzo. Giornata con generali condizioni di maltempo su Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e infine Campania. Su queste regioni, le piogge potranno risultare a tratti abbondanti. Precipitazioni sparse sui settori alpini e prealpini. Entro sera peggiorerà nuovamente al Nordovest con altre piogge.

A causa del transito del fronte di maltempo arrivato domenica sera, si registrerà instabilità al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sull'alta Campania. “Più a Sud i fenomeni saranno solo occasionali. Neve sulle Alpi a quote medie (1300/1500m). Le temperature saranno in lieve calo al Centro Nord, ancora molto miti al Sud. La ventilazione risulterà moderata o forte meridionale, prevalentemente tra Sud e Sudovest. Il moto ondoso del mare sarà in sensibile aumento su tutti i bacini”, fanno sapere i meteorologici di 3BMeteo.

Due nuovi fronti di maltempo attesi per la giornata di martedì. Temperature in picchiata previste nel Nordovest e sulla fascia centrale tirrenica, fino alla Campania. La neve cadrà a quote medie sulle Alpi (1300/1400m) e a quote alte in Appennino.

“Si assisterà invece ad una maggiore variabilità all'estremo Sud con schiarite anche ampie. Le temperature non subiranno variazioni significative salvo un possibile ulteriore aumento al Sud. La ventilazione sarà ancora tesa meridionale e i mari molto mossi”, fanno sapere da 3BMeteo.

“Tra mercoledì e giovedì, atteso il transito di uno o due impulsi perturbati molto ravvicinati”, anticipano gli esperti di 3BMeteo. “Ancora una volta le precipitazioni più abbondanti si avranno al Nord – continuano – e sulle regioni centrali tirreniche. Sud molto al limite con un interessamento al più della Sardegna e la Campania. La neve continuerà a cadere sulle Alpi a quote medie. Le temperature tenderanno a mantenersi sopra media, in particolare all'estremo Sud investito da correnti nord africane.