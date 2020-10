Roma, 3 ottobre 2020 - Era atteso ed è arrivato con l'impeto che si temeva. Dopo i nubifragi di ieri, il maltempo sta flagellando oggi il nord Italia, soprattutto a ovest. Notte di paura in Piemonte e in Valle d'Aosta, dove un vigile del fuoco è morto travolto da un albero caduto a causa della tempesta. Frane e allagamenti anche in Liguria. E a Venezia, dove è arrivata l'acqua alta, entra in funzione per la prima volta il Mose. Sarebbero 800 gli interventi di soccorso effettuati nelle ultime ore dai vigili del fuoco in tutto il Settentrione. Si è conclusa l'allerta meteo rossa in Liguria, mentre resta il livello di guardia massimo in Lombardia e Veneto.

Piemonte

Vigili del fuoco ancora al lavoro nel Cuneese, dopo una notte particolarmente critica. Sommozzatori, soccorritori fluviali e operatori sono impegnati da ieri sera nelle zone più a rischio: i maggiori problemi nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Garessio. Sgomberate diverse abitazioni per esondazioni di corsi d'acqua. Cinque persone sono state tratte in salvo nel tunnel del Tenda tra Francia e Italia.

In Valsesia a causa delle forti piogge è finita sott'acqua la strada provinciale sulla sponda destra del Sesia tra Doccio e Crevola. A Vercelli sei persone in un camper sono stati salvati dall'elicottero dei vigili del fuoco.

Due i dispersi in Piemonte: dopo il margaro cuneese della notte, si cerca ora anche un ragazzo che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata. Lo rende noto il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta, su Facebook. Con il disperso c'era una seconda persona, che si è invece messa in salvo.

Valle d'Aosta

E' morto schiacciato da un albero il vigile del fuoco di Arnad, nella bassa Valle d'Aosta. Stava effettuando un intervento di soccorso, ripulendo la strada dai detridi, quando la pianta sradicata dal maltempo lo ha travolto. La vittima è Rinaldo Challancin, di 53 anni. Era un caposquadra dei vigili del fuoco volontari di Arnad. Lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. La situazione nella provincia di Aosta è delicata

Liguria

Torrenti esondati, allagamenti e frane in Liguria. Vento forte e mareggiata hanno creato numerosi problemi anche a Genova. Strade invase dalle onde nei quartieri di Sturla e Voltri e a Cogoleto. Caduti diversi alberi a causa del vento, che soffia con raffiche a 100 chilometri orari. A Sturla l'acqua di mare ha raggiunto in una via i 20 centimetri. Garage e case allagate a Voltri.

Traffico interrotto, anche ferroviario, per la caduta di un albero in val Varenna. Rami e calcinacci sono piombati al suolo in Valpolcevera, mentre nel quartiere di Albaro il vento ha strappato il tendone delle piscine.

Grave la situazione a Ventimiglia, dove sono esondati il Roja - dopo il rilascio delle dighe di Breil e Casterino - e il Bevera che hanno allagato le strade e trascinato con sé automobili e detriti. Crollata la passerella Squarciafichi, uno dei simboli della città. In Val Roja risulterebbe un altro disperso, vicino al confine tra Italia e Francia. E Oltralpe la situazione è ancora più drammatica: sono 12 le persone di cui non si hanno più notizie nella zona di Nizza.

Mose a Venezia

E' la prima volta del Mose a Venezia. Il sistema viene attivato per difendere la Laguna dall'acqua alta, prevista alle 12 con picchi di 135 centimetri. Le barriere sono già emerse dal Mare, mentre l'alta marea si mantiene al momento sotto il metro. Su Venezia ha iniziato a piovere, e c'è un forte vento di scirocco.

Lombardia

Strade chiuse e frazioni isolate a Varese e dintorni. Vigili del fuoco al lavoro senza tregua.

