Torino, 24 novembre 2019 - Il maltempo continua a fare paura, flagellando il Nord-Ovest dell'Italia, soprattutto Liguria e Piemonte. La piena del Po ha superato la soglia di guardia. A Torino sono stati allagati i Murazzi e il Borgo Medievale. Sotto osservazione le aree del Meisino e del Fioccardo per possibili allagamenti nelle prossime ore. La Protezione civile del Comune è presente sul posto per controllare e informare la cittadinanza. Il Comune di Torino ha deciso di non autorizzare lo svolgimento della Maratona.

Anche il fiume Tanaro è a rischio, già esondato in alcuni punti a Niella Tanaro, tanto che la Ferrero ha fermato per oggi, in via precauzionale, la produzione dolciaria nello stabilimento di Alba. Alzate anche le paratie a protezione dell'azienda.

Maltempo in Piemonte, Cardè allagata

La piena del Po e dei rii minori ha mandato sott'acqua anche Cardè, il primo paese della pianura Padana nel Parco del Po Cuneese. La piena ha invaso il centrale corso vittorio Emanuele II, mentre nelle vie laterali l'acqua ha raggiunto anche il metro d'altezza. Decine le abitazioni che hanno subito allagamenti. Protezione civile e vigili del fuoco sono all'opera. Chiusa la provinciale per Villafranca per la piena del torrente Cantogno.

Un disperso ad Alessandria

A Sezzadio - provincia di Alessandria - lungo la strada provinciale 186, un'auto con tre persone a bordo è finita nel fiume Bormida: due persone sono state salvate dai vigili del fuoco mentre la terza è dispersa. Nell'Alessandrino sono 81 le persone evacuate per precauzione e centinaia di abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica, nella val Lemme, nell'Acquese, nel Novese e nell'Ovadese.

In mattinata sono esondati il torrente Belbo e Bergamasco. Sono circa 200 le persone evacuate tra Acqui Terme, Cremolino, Ovada, Prasco, Alessandria, Gavi, Orsara Bormida, Terzo d'Acqui, Visone, Pareto, Montechiaro d'Acqui.

Il maltempo in Liguria

Spostandoci in Liguria, la notte è stata particolarmente difficile nel Savonese: ad Albisola Superiore il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti e ci sono numerosi sfollati. Alcune frane hanno isolata la frazione di Ellera. In tre ore, nel Savonese sono caduti 100 millimetri di pioggia, da inizio ottobre quasi un metro e 70 centimetri d'acqua. A Genova, in Valpolcevera, sono allagati sottopassi, cantine e negozi. Sono 154 le persone evacuate dalle abitazioni in tutta la Liguria tra Genova e Sant'Olcese, ma soprattutto nel Savonese, ad Albisola Superiore, a Mallare, a Savona, a Varazze e, nell'Imperiese, nei comuni di Ospedaletti, Vessalico, Sanremo, Pieve di Teco e Ventimiglia. Invece risultano 600 isolati: solo a Savona, per la grande frana in via Marmorassi, unica strada di accesso a un gruppo di case in zona collinare, sono circa 270 le persone non raggiungibili.

Venezia, picco della marea a 129 cm

A Venezia invece il picco dell'acqua alta si è fermato a quota 129 centimetri il picco dell'acqua alta a Venezia, rispetto a una previsioni di una marea massima di 135 centimetri per le ore 9.30. Il Centro maree del Comune di Venezia informa che è stato chiuso temporaneamente il ponte votivo per la Basilica della Salute.

Maltempo Modena, chiusi i ponti sul Secchia

