Roma, 31 ottobre 2018 - Si allenta la morsa del maltempo che ha colpito gran parte dell'Italia provocando 12 morti (VIDEO), danni ingenti in diverse città e centinaia di sfollati. Ma per la provincia di Trento e buona parte del Veneto è ancora allerta meteo rossa per rischio idrogeologico, mentre in Liguria, dove è allerta arancione, il governatore Toti ha firmato ieri sera la richiesta di stato d'emergenza. In Piemonte invece ha già ricominciato a piovere. E' tregua a Venezia per quanto riguarda il fenomeno dell'acqua alta e anche a Roma le condizioni migliorano. Vediamo la situazione nel dettaglio nelle regioni più colpite dal maltempo.

🔔🔴 #allertaROSSA, mercoledì #31ottobre, in Veneto e Provincia Autonoma di Trento. #allertaARANCIONE in Liguria centrale e Veneto occidentale.

LIGURIA - L'effetto combinato di vento, mareggiata e pioggia è stato catastrofico in Liguria: i problemi maggiori in porto e sui litorali. Pier Silvio Berlusconi e i suoi familiari sono riusciti a lasciare Portofino, isolata dopo la forte mareggiata che nella notte di lunedì ha letteralmente divorato l'unica strada di accesso al borgo ligure. I Berlusconi hanno lasciato il paesino a bordo di un gommone approdando poi a Santa Margherita Ligure. Secondo le prime informazioni, Portofino è ancora senza gas mentre l'energia elettrica è tornata in quasi tutto il borgo. Aperta la pista che consentirà l'accesso ai mezzi di soccorso e il passaggio dei residenti con piccoli mezzi. Il maltempo tuttavia non abbandona la regione: alla mezzanotte, e per 24 ore salvo nuove indicazioni della Protezione civile, è allerta arancione da Spotorno a Camogli, compreso tutto il comune di Genova, nelle vallate del Savonese e della provincia del Capoluogo.

EVACUAZIONE ALLO STELVIO - Sono iniziate alle prime ore di questa mattina le operazioni di recupero delle 193 persone bloccate da alcuni giorni in diverse strutture ricettive in Alta Valtellina, al Passo dello Stelvio. Le operazioni proseguiranno finché tutte le persone non saranno state recuperate e comunque tenendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni meteorologiche.

TRENTO - Anche nella Provincia autonoma di Trento (con allerta rossa) si sta lavorando per garantire il ritorno alla normalità, che riguarda soprattutto luce e gas con le squadre al lavoro soprattutto in val di Fiemme per collegare alla linea elettrica, in maniera stabile, le zone di Predazzo e la val di Fassa. Danni ingenti ha lasciato dietro di sé il vento: si calcola che si siano schiantate al suolo (soprattutto in val di Fiemme e Lagorai) fino a 1,5 milioni e mezzo di metri cubi di piante. Sempre in tema di boschi e foreste, si stima che siano circa 400 i chilometri di strade forestali che necessiteranno di interventi.

VENEZIA - È tregua a Venezia per quanto riguarda il fenomeno dell'acqua alta. Il Centro maree del comune segnala una situazione normale per la giornata di oggi che si è aperta all'insegna di un timido sole. In città proseguono le operazioni per la rimozione dalle immondizie residue portate dall'acqua, la pulizia dei locali a piano terra - negozi ed abitazioni - ma anche il ripristino dei vari servizi. Una nuova acqua alta è prevista per domani intorno alle 16.30 con un massimo di 110 centimetri sul medio mare.

ROMA - Si torna alla normalità a Roma dove oggi le scuole saranno tutte regolarmente aperte. Riaperti anche i cimiteri.

PIEMONTE - In Piemonte, dopo le schiarite di ieri, è già tornata la pioggia. Le precipitazioni, come rileva il bollettino dell'Arpa Piemonte, sono previste "su valori moderati o localmente forti sul settore appenninico occidentale ed a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e sull'alto Piemonte, in ulteriore e marcata intensificazione su questi settori nella tarda serata e nella notte tra oggi e domani".

E ORA COSA SUCCEDERA'? - E' infatti da domani, come annunciato, che il maltempo tornerà ad abbattersi sull'Italia. Secondo le previsioni de ilmeteo.it domani 1° novembre è in arrivo una nuova perturbazione atlantica con piogge al Nordovest e in Sicilia, mentre per venerdì 2 sono previsti altri nubifragi. Previsioni confermate anche da 3bmeteo.com, che annuncia temporali in particolare sulle regioni tirreniche, Sicilia e ancora una volta sul Nordest. Venerdì il maltempo si intensificherà, specie tra Lombardia e Triveneto e sulle regioni tirreniche.