Maltempo oggi in diretta: Genova allagata, fiumi in crescita. Allerta meteo anche su Lombardia e Piemonte

28-08-2023 06:50:00 Caduti 150 mm di pioggia a Genova in poche ore “La struttura temporalesca che ha riversato ingenti quantità d'acqua sopra Genova ha lasciato la città. In crescita i livelli idrometrici non solo dei piccoli bacini ma anche dei torrenti strumentati, come il Bisagno, che a passerella Firpo ha superato la prima soglia di attenzione. In diversi quartieri l'acqua caduta ha superato i 150 millimetri da inizio evento”. Così Arpal nell'ultimo bollettino condiviso suo social poco prima dell'alba. “Permane attiva una intensa linea temporalesca sull'estremo ponente, in gran parte sul mare. Alle due si è verificata una raffica di vento a quasi 180 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori”.

28-08-2023 07:01:00 Frana in Savoia, fermi i treni da e per la Fraancia Una frana nella Savoia francese provocata dalle intense piogge che stanno interessando vaste aree del nord Italia e dell'Europa e che nelle prossime ore sono previste anche al centro della penisola ha provocato l'interruzione parziale del traffico sull'autostrada verso il sud, A43, e la sospensione del traffico ferroviario tra la Francia e l'Italia. La frana è avvenuta in due tempi, sull'autostrada A43, che è stata chiusa all'altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne a tempo indeterminato, come hanno annunciato poco prima della mezzanotte i servizi della prefettura transalpina. Trenitalia ha annunciato sui social i treni operativi fra Parigi e Milano via Lione per la giornata odierna. Analogo annullamento da parte delle ferrovie francesi.

28-08-2023 07:28:00 Linea ferroviaria Verona-Bolzano, circolazione a rilento Sulla linea Verona-Bolzano la circolazione è rallentata dalle ore 5 per danni causati dal maltempo. Come informa Trenitalia nelle notizie 'Infomobilità', è in corso l'intervento dei tecnici. Sulla linea i treni Alta Velocità, Eurocity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti mentre i treni Regionali possono subire cancellazioni. Inoltre sulla linea Firenze- Borgo San Lorenzo - Faenza la circolazione è sospesa tra Borgo San Lorenzo e Ronta dalle ore 5.05 per danni causati dal maltempo. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi.

28-08-2023 07:30:00 Piemonte, allerta arancione per piogge intense Allerta arancione in Piemonte per rischio idrogeologico a causa dell'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito l'intera regione, in particolare nella pianura torinese e nelle valli Belbo, Bormida. A Torino piove ininterrottamente da questa notte e dopo i nubifragi dei giorni scorsi che hanno interessato in particolare il Verbano, il Vercellese e il Monferrato , la pioggia si è estesa anche al cuneese provocando un po' ovunque l'abbassamento delle temperature. Dal pomeriggio, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, le piogge andranno gradualmente ad attenuarsi, interessando tuttavia ancora l'intera regione. Intanto resta chiuso ai mezzi pesanti il traforo del Frejus dopo la frana che ieri pomeriggio ha colpito il territorio della Maurienne, in Francia, a pochi chilometri dal confine con Bardonecchia, in alta Valsusa.

28-08-2023 07:45:00 Toti: a Genova caduti dai 100 ai 200 mm di pioggia 'La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio ligure concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti. Al momento si segnalano ancora celle temporalesche isolate e condizioni di instabilità, con la possibilità di temporali anche forti e di mareggiate soprattutto nella parte centrale della giornata nel centro levante per cui continuo a raccomandare a tutti i liguri la massima prudenza''. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla perturbazione che ha interessato questa notte la Liguria