Genova, 2 ottobre 2020 - E' arrivata sull'Italia la perturbazione che, annunciata dalle previsioni meteo, porterà maltempo sull'Italia per diversi giorni. Da subito nel mirino il Nord Ovest, in particolare la Liguria, ma nelle prossime ore verrà colpito tutto il Settentrione il Centro Italia. Il Presidente del Veneto Luca Zaia annuncia: "Siamo in allerta rossa". E aggiunge: "Speriamo non piova come prevedono". Zaia parla poi della situazione a Venezia: "Ho sentito il commissario del Mose Elisabetta Spitz - annuncia - e so che forse si attiveranno le paratoie". Poco dopo Arpal (l'agenzia regionale ligure) ha elevato l'allerta da arancione a rossa su tutto il territorio esclusa la zona del Genovesato e del Savonese, dove resta arancione. In entrambe le zone costiere a Ponente e Levante l'allerta rosso scatta alle 16 e permane fino a domattina alle 6 mentre sulle alture del Ponente l'allerta scatterà alle 14.

Frane e allagamenti in Liguria

Un intenso temporale interessa Genova dopo una notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa degli allagamenti che si sono verificati in tutta la Liguria. I vigili del fuoco sono impegnati anche a rimuovere piccole frane e rami di alberi caduti a causa della forza del vento, che in alcune zone ha raggiunto i 120 km/h. Allagamenti anche nel Tigullio dove dalle 4 ha iniziato a piovere con intensità. A Sestri Levante i vigili del fuoco hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate in un sottopasso. Sotto osservazione il torrente Petronio a Riva Trigoso che a causa della pioggia ha alzato il livello. Allagamenti a Chiavari mentre a Sestri Levante è esondato il Rio Battana. A Casarza una frazione è isolata a a causa della frana su una strada comunale. La protezione civile regionale insieme ai tecnici comunali sono al lavoro per la rimozione del materiale. Tutta la Liguria è interessata dall'allerta arancione.

In Alta Val di Vara (La Spezia) il fiume arrivato oltre il livello di guardia è uscito in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure, dove ha provocato allagamenti e l'interruzione di alcune strade provinciali. Le frane hanno interessato le alture di Varese Ligure e di Maissana dove alcune abitazioni sono raggiungibili solo da percorsi secondari. Allagati alcuni fondi a San Pietro Vara. A Sesta Godano preallerta per alcune famiglie che vivono nelle frazioni affacciate sul fiume, a rischio sgombero.

Le previsioni di 3bmeteo