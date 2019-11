Salerno, 5 novembre 2019 - Preoccupa la nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'Italia. Il sindaco di Sarno, in provincia di Salerno, ha ordinato in via precauzionale l'evacuazione dei residenti dell'area pedemontana. Il provvedimento, scattato alle 9, sta riguardando circa 200 persone. La decisione è stata presa in virtù di quanto accaduto domenica notte, quando le strade del centro storico sono state invase da fango e detriti venuti giù dal versante del monte Saretto, devastato da un incendio lo scorso 20 settembre.

L'allerta meteo

La protezione civile per la giornata di oggi ha emesso allerta arancione su Lazio, Campania, Molise. Ogggi si è aggiunta la Liguria (nell'area del Levante). Scuole chiuse ad Avellino e Napoli.

🔔#allertaARANCIONE domani, martedì #5novembre, su Lazio, Campania e Molise.

🔔#allertaGIALLA in 12 regioni

⛈🌬Avviso di condizioni meteo avverse del #4novembre per pioggia e vento di burrasca sulle regioni centro-meridionali. Leggi qui👉https://t.co/MGi07pOM52 #protezionecivile pic.twitter.com/jdA1VgE547 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 4 novembre 2019

[05/11 - 00.12] #AllertaMeteoLIG Allerta GIALLA fino alle 5 di oggi, martedì 5 novembre e poi ARANCIONE per piogge e temporali su tutti i bacini della zona C fino alle 15 pic.twitter.com/VhG9a6kzyw — Regione Liguria (@RegLiguria) 5 novembre 2019

Il mese di novembre sta mostrando la dura faccia dell'autunno, spiega IlMeteo.it. Già dal 1 novembre il maltempo ha cominciato ad interessare molte regioni, ora piogge, temporali e purtroppo nubifragi non molleranno la presa almeno per altri sette giorni.Gli esperti spiegano che già da oggi il tempo sarà di nuovo in peggioramento a causa dell'arrivo di una prima perturbazione che dispenserà rovesci e temporali al Nord e sulle regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania, interessando anche la Sardegna. Domani il fronte perturbato insisterà ancora il Nord Est e in Lombardia, di nuovo sulle regioni tirreniche fino a influenzare anche il Sud. La neve inizierà a cadere sulle Alpi lombarde sopra i 1.600 metri. E nella seconda parte della settimana il tempo peggiorerà ulteriormente. Giovedì 7 novembre, mentre il maltempo intenso colpirà duramente Sicilia, Calabria e Puglia, un'altra perturbazione è pronta a bagnare il Nord Ovest. Venerdì 8 novembre sarà una giornata da lupi, con piogge abbondanti o molto abbondanti su tutto il Nord, sulla Toscana, sul Lazio, sulla Campania, in Umbria, in Sardegna. Il fronte instabile sarà alimentato da aria decisamente più fredda per cui la neve scenderà copiosa sulle Alpi sopra i 1.000 metri, sugli Appennini settentrionali oltre i 1.500 metri. Il team infine annuncia un'altra fase di maltempo attesa nel prossimo weekend.

La cartina di 3bmeteo