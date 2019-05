Roma, 13 maggio 2019 - Ondata di maltempo su tutta l'Italia: come annunciato dalle previsioni meteo il vortice ciclonico dal Nord Europa continua a imperversare con nubifragi e venti freddi di Bora e Maestrale. Particolarmente critica la situazione in Emilia Romagna, dove le intense piogge hanno fatto esondare alcuni fiumi. Allerta anche nelle Marche, fino all'Abruzzo. Bufera di neve in Valtellina. Ieri due uomini sono morti a Urago d'Oglio, nel Bresciano, travolti da alcuni alberi dopo un forte temporale.

ROMAGNA - In Romagna è esondato il fiume Savio: i vigili del fuoco hanno soccorso due persone, un disabile con la badante. Già intorno alle 8 di questa mattina Ferrovie dello Stato aveva dovuto interrompere la linea Bologna-Rimini tra Cesena e Forlì. Trenitalia sta procedendo alla riprogrammazione dei treni, con possibili deviazioni, cancellazioni e servizi bus.

#Maltempo #13maggio 9:30, esondato il fiume Savio in provincia di #ForlìCesena. Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione. Nelle immagini sorvolo dell’elicottero #Dragovf 121 pic.twitter.com/xq18WNxb1R — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 13 maggio 2019

Massima allerta anche a Ravenna, dove oggi si prevedono piene importanti dei torrenti (a rischio il Senio, e il Lamone), e a Rimini (sotto le immagini del Marecchia).

MODENA - Secchia, Panaro e Tiepido sorvegliati speciali in provincia di Modena. Nei comuni di Modena, Soliera, Bastiglia, Bomporto la Prefettura ha invitato i cittadini a portarsi ai piani alti delle abitazioni. A Campogalliano il sindaco ha disposto alcune evacuazioni. Chiusi diversi ponti in provincia. Per monitoraggio e supporto a protezione delle arginature sono impegnati anche 20 militari dell'Esercito. Scuole chiuse a Sozzigalli, Bastiglia e Sorbara.

Maltempo Modena

BOLOGNA - Disagi anche nel Bolognese. A Imola nella notte è straripato il Sillaro: fortunatamente gli allagamenti avrebbero interessato una zona disabitata. Anche il Samoggia, a Nord-ovest, di Bologna, ha rotto gli argini in più punti nella tarda serata di ieri, allagando alcune strade fra Bazzano (chiusa la via Paolazzo) e Monteveglio.

MARCHE - Anche il comune marchigiano di Senigallia, dove il 3 maggio di 5 anni fa un'alluvione causò 3 morti e milioni di euro di danni, ha deciso per la chiusura delle scuola. Sempre nell'Anconetano, sottopassi offlimits a Jesi.

Maltempo Ancona

BASILICATA E PUGLIA - Un allarme della Coldiretti viene dal Metapontino, ieri colpito da un evento "di portata eccezionale": nubigragio, venti fortissimi e grandinate, hanno "quasi completamente" compromesso la produzione di alberi da frutto. Le zone più colpite sono quelle di Marconia e Borgo Casinello, in provincia di Matera. Gravi danni alle colture anche in Puglia. A Taranto "siamo davanti ad una vera e propria devastazione. Grandine con chicchi grandi quanto pietre hanno ricoperto le campagne, distruggendo gli ortaggi, i vigneti, il grano, le albicocche e le infiorescenze degli agrumi". E il maltempo ha "falcidiato anche la provincia di Bari con gravi danni a seminativi, ciliegie e mandorle".

Previsioni del tempo per oggi

La situazione resterà critica nella giornata di oggi sul versante centro orientale della Penisola. iLMeteo.it prevede "piogge, nubifragi e grandinate e con la possibilità di improvvisi allagamenti" a Sud della Romagna e dalle Marche fino all'Abruzzo. Il maltempo interesserà anche "Lazio, fino a Roma e tutto il Sud Italia coinvolgendo anche gran parte della Sicilia". Le precipitazioni saranno accompagnate da vento forte. Nell'allerta meteo lanciata ieri la Protezione civile segnalava criticità moderata su Emilia Romagna e Marche.

📅 #13maggio

🔔 #AllertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Marche

🔔 #AllertaGIALLA su 9 regioni italiane

🔎 L'allerta ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di pericolo.

🔗 Consulta il Bollettino: https://t.co/yBPS1qIVyV#protezionecivile pic.twitter.com/n9PxjrC3bh — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 12 maggio 2019