Firenze, 17 novembre 2019 - La forte ondata di maltempo che da giorni bersaglia l'Italia oggi picchia duro sulla Toscana, tra le regioni più colpite nelle ultime ore insieme a Emilia Romagna, Veneto e Alto Adige. Mentre Di Maio annuncia un cdm sugli stati di emergenza chiesti dai governatori, le situazioni di maggiori criticità si registrano nel Livornese, in Valdicecina, dove circa 400 persone sono state evacuate per l'esondazione del Cecina, e nella provincia di Grosseto: qui i livelli dell'Ombrone hanno fatto scattare il piano di evacuazione e un uomo è stato soccorso su un albero. In Maremma l'Albegna fa paura ai residenti delle zone vicine agli argini: nell'area si è verificata anche una tromba d'aria che ha costretto una ventina di persone a lasciare le proprie case. Nel Senese, l'Arbia è fuori dagli argini: strade chiuse e allagamenti, persone evacuate.

Arno, paura per la piena: a Pisa codice rosso

Massima attenzione all'Arno, già esondato nelle campagne fiorentine di Sieci e Lastra a Signa. A Pisa è allerta con codice rosso: la Protezione civile ha deciso, d'accordo con la prefettura, l'installazione in via precauzionale dei panconcelli sulle spallette del fiume: stanno operando i militari in vista del colmo di stasera. Dalle 18.30 negozi e uffici pubblici saranno chiusi. Paura anche a San Miniato dove sono stati chiusi i ponti.

A Firenze i cittadini sono stati invitati a tenersi lontano dagli argini: il fiume si è avvicinato al secondo livello di guardia con il colmo della piena registrato alle 13, restando tuttavia al di sotto del limite di 5 metri e 50. "Le dighe hanno funzionato - commenta il governatore Rossi - non ci sono rischi". Nell'area metropolitana del capoluogo tutti i corsi d'acqua sono oltre i livelli: a Pontassieve è esondata la Sieve mentre l'Ema è sorvegliato speciale. Famiglie evacuate a Zambra, nel territorio di Barberino-Tavarnelle, per il rischio alluvione del torrente Elsa. Monitorata la Pesa.

Toscana, lunedì scuole chiuse: ecco dove

Esondazioni in Emilia: "Piena storica"

La situazione in Emilia Romagna

Assai problematica anche la situazione in Emilia Romagna, dove vige l'allerta rossa. Nella zona di Budrio, nella provincia di Bologna, è esondato l'Idice. Sono in corso le operazioni di evacuazione che potrebbero riguardare almeno un centinaio di persone. Anche il Savena è uscito dagli argini a Malalbergo. Monitorati tutti i fiumi, dal Secchia, al Ronco, al Reno, con il livelli in aumento. Smottamenti si sono verificati nella primissima collina a ridosso di Bologna e a Loiano, sull'Appennino. A Pianoro è straripato lo Zena: una persona soccorsa. Alcune famiglie evacuate nell'Appennino bolognese . I corsi d'acqua fanno paura anche Ravenna, dove sono chiusi i sottopassi. Ponti sbarrati in provincia di Modena, dove si contano diverse zone allagate. Pioggia, neve e corsi d'acqua in piena nel Forlivese. Il governatore Stefano Bonaccini ha lasciato la convention Pd per trasferirsi nella zone critiche. "E' in corso una piena storica".

Neve abbondante nel Bresciano: greggi isolate

Bolzano, valanga sulle case in Val Martello

Stamattina intorno alle 8.50 in Val Martello una valanga si è abbattuta su una zona abitata: si tratta della cosiddetta valanga 'Eberhoefer', che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell'elevato pericolo. Case danneggiate - seppure lievemente - e alberi sradicati ma non ci sarebbero vittime. Una seconda slavina, caduta alle ore 9,28 in località Ennewasser, è arrivata fino alla strada provinciale che era stata preventivamente chiusa al traffico. Cinquanta le persone evacuate, la Valle è attualmente isolata: la protezione civile ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza di restare in casa per motivi di sicurezza. Il sindaco di Martello, Georg Altstaetter ha annunciato che domani, lunedì, resteranno chiusi scuole ed asili. La zona di Martello di Dentro e la frazione Waldberg alle 16 erano ancora prive di elettricità e collegamento telefonico.

La statale della val Venosta è bloccata tra Laces e Coldrano per caduta sassi, tra Silando e Resia c'è obbligo di catene. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, anche a Bolzano e sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica.

Brennero, riaperta l'A22: ferrovia e statale bloccate

L'autostrada del Brennero A22 è rimasta chiusa per alcune ore in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno dopo che a Vipiteno lo schianto di alcuni alberi ha fatto cadere un cavo di media tensione. Continuano ad essere interrotte invece la linea ferroviaria e la strada statale. "Viste le attuali condizioni stradali consigliamo di evitare viaggi non urgenti", è l'appello lanciato dalla Centrale viabilità di Bolzano.

E un appello agli abitanti di tutta la regione è stato lanciato anche dal governatore altoatesino Arno Kompatscher: "Restate a casa, evitate gli spostamenti e seguite le indicazioni della protezione civile. Tenete presente che anche i servizi bus e treni sono attualmente limitati".

Venezia, nuovo picco di acqua alta

Situazione critica anche in Veneto. A Venezia l'acqua alta si è fermata a 150 cm, sotto il livello atteso, con la marea che ha iniziato a ritirarsi. Ma sul territorio c'è preoccupazione per il livello di diversi fiumi, in particolare Piave, Livenza e Brenta-Bacchiglione.

Maltempo a Roma

Il maltempo non risparmia Roma. Oltre 100 gli interventi della polizia locale per la messa in sicurezza delle aree colpite da forte vento e piogge intense che hanno provocato allagamenti. Al momento resta chiuso il sottopasso della galleria 'Pasa' in direzione Gregorio VII, zona centro. Chiusa anche via di Donna Olimpia, a Monteverde, per la caduta dei rami che invadono carreggiata.

Campania, fulmine su campo da calcio

Paura in Campania, dove un fulmine si è abbattuto oggi sullo stadio "Pastena" di Battipaglia (Salerno). Feriti due giovani calciatori di 15 anni: entrambi sono stati portati nell'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia e sarebbero in buone condizioni. La scarica elettrica si è abbattuta sull'impianto sportivo della Piana del Sele intorno alle 11, durante la partita Battipaglia Calcio-Pasquale Foggia Academy, valida per il campionato Under 16 regionale. Le due squadre stavano facendo il loro ingresso sul terreno di gioco per il secondo tempo quando il fulmine è caduto a una quindicina di metri dai giovani, provocando la caduta di diversi calciatori.

Situazione critica anche nel Casertano, dove domani le scuole resteranno chiuse nel capoluogo di provincia e in altri centri come Aversa, Kusciano, Santa Maria Capua Vetere.



Notizia in aggiornamento