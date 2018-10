Roma, 10 ottobre 2018 - La nuova ondata di maltempo, come annunciato dalle previsioni meteo e dalla Protezione Civile, è arrivata sull'Italia. Nel Cagliaritano, colpito da pioggia incessante, quattro persone soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua, strade impraticabili, allagamenti e torrenti esondati. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in diverse zone della provincia. Un ponte chiuso nella zona di Castiadas. Sono a rischio di esondazione alcuni corsi d'acqua.

#10ott 14:30, un’ondata di #maltempo si è abbattuta sulle province di #Cagliari e #Nuoro. Al momento sono più di 40 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco, al lavoro dalla notte scorsa per allagamenti, smottamenti e persone in difficoltà #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/GHxj0NkR1J — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 ottobre 2018

E non è finita. La Protezione civile della Sardegna ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. A partire da oggi, mercoledì 10, criticità elevata nel Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu. E allerta rossa per rischio idrogeologico sino a mezzanotte di giovedì 11 ottobre. La Protezione Civile ha incrementato il livello di rischio idrogeologico (elevato) e idraulica. A partire da oggi mercoledì 10 e sino a mezzanotte di giovedì 11 ottobre 2018, è stata diramata l'allerta rossa su Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu.

Nelle prossime ore, concordano i principali siti meteo, pesanti nubifragi dovrebbero colpire anche Piemonte, Liguria e Toscana. "La perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale si farà strada verso l'Italia, ma verrà anche bloccata dall'alta pressione sui Balcani - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Di conseguenza avremo condizioni di maltempo soprattutto su Nordovest e Toscana a partire da mercoledì notte e per gran parte di giovedì. Proprio la lentezza della perturbazione potrà favorire piogge intense e persistenti in particolare su Piemonte occidentale, meridionale, Valle d'Aosta orientale, Liguria (specie Savonese) e Toscana, specie tra Lucchesia, Pisano, Livornese e Isola d'Elba".

⛈️Tra oggi e domani peggioramento che coinvolgerà soprattutto i versanti occidentali e le Isole maggiori.

⚠️Attesi fenomeni anche intensi su Piemonte, Liguria e Sardegna⚠️



🔴SEGUITE PROSSIMI AGGIORNAMENTI su ➡️https://t.co/XX2FecD0La ⬅️#maltempo #allertameteo #10ottobre pic.twitter.com/4OXhS8Zs39 — 3B Meteo (@3BMeteo) 10 ottobre 2018

"Su queste zone saranno possibili nubifragi con picchi pluviometrici complessivi anche superiori ai 100-150 mm e rischio criticità - prosegue Ferrara -. Qualche rovescio o temporale non si esclude anche sul Lazio, residuo sulla Sardegna, mentre sul resto d'Italia i fenomeni saranno scarsi o del tutto assenti"

Scatta l'allerta arancione in Liguria

[10/10 - 12.20] #AllertaMeteoLIG Sulla zona E allerta GIALLA sui bacini piccoli e medi da mezzanotte alle 6 di domani, ARANCIONE dalle 6 alle 18 e poi di nuovo GIALLA dalle 18 alle 20. Sui bacini grandi allerta GIALLA dalle 6 alle 18, sempre di domani pic.twitter.com/ST73f5ghVr — Regione Liguria (@LiguriaOnLine) 10 ottobre 2018

Situazione critica nel Mediterraneo, non solo in Italia. Almeno nove persone sono morte a Maiorca a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito l'isola nelle ultime ore. Lo riferisce El Pais che parla anche di cinque dispersi. Due delle vittime sono turisti britannici, secondo quanto riferito dal sindaco di Sant Llorenc, il comune più colpito a 60 chilometri da Palma.

