Catanzaro, 20 novembre 2018 - Infuria il maltempo su tutta l'Italia. Questa mattina una tromba d'aria ha investito il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda, in Calabria. Le raffiche di vento hanno sbattutto violentemente i vagoni del treno, che, fortunatamente, è rimasto sui binari. Tuttavia, diversi finestrini sono andati in frantumi e alcuni passeggeri sono rimasti feriti. Due sono stati portati in ospedale, ma nessuno in modo grave secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti sul posto, insieme ai tecnici di Trenitalia, e hanno provveduto a spostare il convoglio alla stazione di Botricello (Catanzaro), in modo da liberare la linea ferrroviaria e ripristinare il transito dei treni. In queste ore è il Sud a registrare i maggiori disagi: un treno deragliato nel Salento, allagamenti nel Lazio e in Campania (allerta arancione a Napoli), dove oggi molte scuole rimangono chiuse. Intanto arriva la neve al Nord e sugli Appennini. Occhi puntati anche sull'alta marea a Venezia.

TRENO investito in pieno da una tromba d'aria nel crotonese. Passeggeri feriti: https://t.co/jon6i0cvJ9 tramite @YouTube — IL METEO.it (@ilmeteoit) 20 novembre 2018

TRENO DERAGLIATO NEL SALENTO - Paura nel Salento, dove un treno è deragliato sulla tratta Casarano-Novoli. A bordo del convoglio c'erano solo il macchinista e il capotreno, entrambi illesi. Tromba d'aria anche su Parabita che ha provocato ingenti danni a strutture private. Tetti di capannoni scoperchiati, non si segnalano feriti. Le zone più colpite sono i comuni a sud del Salento: caduti alberi, pali, cavi in particolare sulla provinciale 361 che collega Collepasso a Parabita. Alberi sradicati anche a Galatina e Noha. Danni ad Alezio e alla periferia di Cavallino nella zona del parco commerciale.

ALLAGAMENTI NEL LAZIO - Allerta arancione per rischio idrogeologico nel Lazio. Allagamenti ad Isola Sacra e Fiumicino centro. Tre persone sono riuscite a chiedere aiuto ai vigili del fuoco che li hanno salvati quando oramai la loro macchina era in balia delle acuqe del giume Garigliano. È accaduto nella zona di Sant'Angelo in Theodice a Cassino, nella zona sud della provincia. Qui l'ondata di maltempo ha provocato i danni peggiori. Case e fattorie allagate nella Valle dei Santi e superstrada Cassino-Atina bloccata in diversi punti. Decine le richieste di intervento delle forze dell'ordine e soccorritori.

TORRENTI STRARIPATI E AUTO INGHIOTTITE IN CAMPANIA - Violenti nubifragi si sono abbattuti su Avellino e in Irpinia tra ieri sera le la notte scorsa. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un "avviso di allerta meteo idrogeologico ed idraulica" valevole a partire dalle ore 17 di oggi fino alla stessa ora di domani martedì 20. A Napoli allerta arancione. Alla periferia di Avellino intanto la forte pioggia ha fatto straripare il torrente Fenestrelle che ha invaso via Pianodardine. Un'auto travolta dal fango e dai detriti, l'uomo che era a bordo è stato messo in salvo dai vigili del fuoco. A Campetto Santa Rita, un piazzale si è completamente allagato e due persone anziane e disabili sono stati trascinati dall'acqua. Intervenuti i vigili per metterli in salvo. A Montefredane si è aperta una voragine che ha inghiottito un'auto con delle persone a bordo. Tutti sono riusciti a mettersi in salvo da soli. Nell'agro sarnese nocerino le forti raffiche di vento hanno abbattuto un semaforo e sul litorale di Pontecagnano le violente piogge hanno causato allagamenti a garage e scantinati. A Battipaglia, acqua nel sottopasso ferroviario che rende difficiltoso raggiungere alcuni binari della stazione. Nel capoluogo tutti i sottopassi sono monitorati per rischio allagamenti. Scuole chiuse oggi ad Angri, Sarno, Siano, San Valentino Torio, Scafari, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Nocera Superiore e Castel San Giorgio. Allagamenti anche a Caserta e sul litorale flegreo.

SMOTTAMENTI NEL MOLISE - Nel Molise situazione critica nell'area industriale di Pettonarello dove l'acqua ha invaso piazzali e stabili delle aziende rendendole inaccessibili. I Vigili del Fuoco segnalano anche smottamenti sulla strada per Castelverrino. Alcune persone sono state soccorse tra Venafro e Capriati a Volturno, dove un'auto, con due passeggeri, è rimasta bloccata dall'acqua che ha invaso la strada di collegamento tra i due centri.

SCUOLE CHIUSE IN SARDEGNA - In Sardegna l'ondata di maltempo fa meno paura, dopo il declassamento dell'allerta meteo. Ma la pioggia caduta costantemente ad Arborea ha creato nuovi disagi. Così la sindaca Manuela Pintus ha deciso di firmare per oggi l'ordinanza per la chiusura delle scuole. Nei giorni scorsi forti piogge avevano allagato campi, strade e costruzioni, causando danni ingentissimi e l'esondazione dello stagno di S'Ena Arrubia a ridosso di Oristano.

Neve al Nord e sugli Appennini

10 CM DI NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - La famosa località sciistica di Madonna di Campiglio, in provincia di Trento, si è svegliata questa mattina completamente innevata. Più di 10 cm di fiocchi bianci sono caduti tra ieri e oggi:

NEVE NEL MUGELLO E SUGLI APPENNINI - Come da previsioni meteo, ha fatto capolino la prima neve. Fiocchi, seppur deboli, nell'Alto Mugello e sui passi appenninici. Intervenuto personale e mezzi della Protezione civile della Città metropolitana di Firenze per mettere in sicurezza la zona. Il consigliere delegato comunica: "si raccomanda prudenza alla guida e si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali". Anche il monte Cimone e Sestola questa mattina si sono svegliati imbiancati sotto molti centrimetri di neve. Questa la situazione:

❄️Buongiorno bianco ❄️



Da #Pavullo nel Frignano a #Sestola, passando per le piste da scii del Comprensorio del #Cimone: il nostro Appennino Modenese questa mattina si risveglia in versione invernale☃️ pic.twitter.com/WzpArC7Gfi — Modena&Dintorni (@ModenaDintorni) 20 novembre 2018

BORA A TRIESTE E NEVE SOPRA I 300 METRI - La Bora soffia in modo sostenuto su Trieste, con raffiche a 116 chilometri orari. Il forte vento al momento non sta causando gravi danni, ma molte le segnalazioni ai vigili del fuoco di oggetti caduti da edifici e tetti, come antenne. Le temperature si sono abbassate rapidamente. Precipitazioni a est della regione Friuli Venezia Giulia e nevicate diffuse oltre i 300 metri a Tarvisio, Forni di Sopra e Sella Nevea.

ALTA MAREA A VENEZIA - Marea sostenuta a Venezia dove stamattina è stato registrato un picco di 97 centimetri sul medio mare. Una misura classificata come "mare sostenuta" (codice giallo). Le previsioni dell'Ufficio maree comunale indicano un calo del fenomeno.