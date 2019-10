Roma, 15 ottobre 2019 - Le previsioni meteo non hanno sbagliato: il maltempo sta colpendo duramente il Nord Ovest, in particolare la Liguria. La fase dei temporali forti e persistenti che ha colpito il ponente di Genova sta lasciando il posto al passaggio del fronte vero e proprio che interesserà la regione a iniziare da Ponente. In questa fase, avverte Arpal, permane l'instabilità con possibili temporali forti su tutta la regione. Per questo è stata prolungata l'allerta arancione su Genova e il suo entroterra fino alle 18. L'allerta resta gialla sul ponente ligure fino alle 15. Su Levante ligure e entroterra Spezzino è prolungata fino alle 20.

[15/10-12h00] #AllertaMeteoLIG



** AGGIORNAMENTO **



Prolungata fino alle 18 l'allerta ARANCIONE su B e bacini piccoli e medi di D.



Allerta GIALLA fino alle 20 sui bacini piccoli e medi di C e E.



GIALLA fino alle 15 su piccoli e medi di A pic.twitter.com/vbwQS6oR0m — Regione Liguria (@RegLiguria) 15 ottobre 2019

Il diluvio in Liguria

Già allagamenti e qualche danno nel ponente genovese: chiuse le scuole e l'uscita Genova Pegli dell'A10 in mattinata. Disagi anche per la circolazione dei treni: rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulle linee che collegano il capoluogo ligure a Savona, Ventimiglia e Acqui Terme, con ripercussioni su tutta la rete regionale. Sottopassi allagati a Genova.

"Quattrocentosessanta millimetri in 12 ore sono veramente tanti: fino a ieri non aveva praticamente piovuto dall'estate", ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, facendo il punto sull'ondata di maltempo. Il riferimento è al comune di Mele, nell'entroterra del capoluogo. "Sarà una giornata di grande attenzione e di gran lavoro, soprattutto dove ha già piovuto - ha detto Giampedrone -. Quello che abbiamo avuto stanotte è stato il "prefrontale" della perturbazione, ora passa il fronte". L'assessore ha detto che "i rii hanno retto, nonostante qualche allagamento o smottamento sintomatico per questo tipo di evento: speriamo che la perturbazione si esaurisca in questa giornata perché da adesso in poi 'piove sul bagnato'".

[15/10-12h15] #AllertaMeteoLIG



Sopralluogo del Presidente @GiovanniToti in zona Fabbriche a Voltri, dove due frane hanno interessato la viabilità per Campenave: la strada è già stata ripristinata. In ripristino anche una frana in località Acquasanta e due smottamenti a Vesima pic.twitter.com/Tjt6X0f1Za — Regione Liguria (@RegLiguria) 15 ottobre 2019

Mamma e bimbo bloccati da frana

A causa di uno smottamento lungo una strada sulle alture di Genova Vesima una mamma e il suo bambino sono bloccati nella propria abitazione. Entrambi stanno bene, ma il mezzo inviato per spalare la terra franata sulla strada d'accesso alla loro casa ha difficoltà d'accesso in zona ed è in corso un intervento dei vigili del fuoco.

Le previsioni meteo

Maltempo, è solo l'inizio

Quella appena iniziata sarà una settimana piuttosto dinamica sul fronte meteorologico. Nella giornata di oggi, martedì 15 ottobre, il maltempo interesserà anche il resto del Nord, la Toscana e il Lazio. Nei giorni successivi tuttavia la situazione faticherà a migliorare definitivamente. Mercoledì 16 il brutto tempo si allontanerà piuttosto rapidamente lasciando tuttavia dietro di sé alcuni piovaschi possibili soprattutto in mattinata sul Triveneto, sulla dorsale appenninica fino alle coste del basso Lazio e della Campania. Giovedì 17 il meteo sarà più tranquillo per tutti, anche se torneranno protagoniste le nebbie al Nord e nelle vallate interne del centro. ma gli esperti avvisano che da venerdì 18 si avvicinerà una nuova perturbazione, con peggioramento nel corso della giornata a iniziare ancora dal Nord Ovest e dai settori alpini centro-occidentali, dove potranno verificarsi già alcune precipitazioni. Sarà l'inizio di un weekend caratterizzato da una fase di maltempo che si protrarrà poi anche nella prossima settimana.

#Meteo: WEEKEND, Sabato 19 e Domenica 20 Nuova Sferzata di Piogge, Rischio Fenomeni Violenti. Ecco DOVE #weekend https://t.co/zjw3oqoWcV pic.twitter.com/YxPPcnc9TY — IL METEO.it (@ilmeteoit) 15 ottobre 2019