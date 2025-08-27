Tempesta Erin, il viaggio di 10mila km e l’imminente maltempo estremo sull’Italia. Chi rischia grosso

Roma, 27 agosto 2025 – Un viaggio lungo 10mila chilometri: Africa, Caraibi, Stati Uniti, Nord Atlantico. Il sito 3bmeteo racconta la genesi e il percorso della tempesta Erin che ora è pronta a portare una violenta ondata di maltempo sull’Europa, Italia compresa. “Tutto ha avuto inizio nel cuore dell'Africa, quando il 5-6 agosto alcune celle temporalesche si sono sviluppate nel Sahel, a sud del Sahara”, spiegano gli esperti. “Attorno all'11 agosto, spostandosi sull'Atlantico tropicale, quel sistema temporalesco ha trovato mari molto caldi e un'atmosfera favorevole. È così che si è formata una tempesta tropicale, battezzata con il nome di Erin”. Dopo essere diventato uragano di categoria 5 a metà agosto, dal 22 ha avviato la sua “transizione extratropicale” al largo del Canada viaggiando poi tra le due sponde dell’Atlantico.

Le prime 'spire di maltempo' colpiranno il Nord Ovest già dalle prossime ore con aumento delle nubi e primi rovesci. Dal pomeriggio-sera di mercoledì avremo delle piogge 'prefrontali', cioè prima dell'arrivo del fronte perturbato vero e proprio: spesso, queste piogge prefrontali sono ugualmente intense e anzi tradiscono il meteorologo meno esperto. “Per questo motivo suggeriamo prudenza già nelle prossime ore al Nord Ovest – spiega ilMeteo.it -, anche se il giorno da segnare col circoletto rosso sarà in particolare giovedì 28 agosto: durante una 24 ore molto perturbata, sono previste piogge con almeno 100-150 litri per metro quadrato al settentrione (anche grandine) più probabili tra Piemonte, Lombardia e Liguria ma diffuse su buona parte del territorio".

In un articolo sul sito ilMeteo.it spiega che “sulle province di Savona, Genova, Biella e Verbano Cusio Ossola sono previsti fino ad oltre 200 millimetri di pioggia (cioè 200 litri per metro quadrato) in pochissimo tempo. Si tratta del quantitativo d'acqua che solitamente cade in oltre 1 mese, concentrato però in poche ore. Ecco quindi che il pericolo di alluvioni lampo o allagamenti potrebbe concretizzarsi specie sulle aste fluviali e torrentizie minori”. Rischio downburst (con raffiche oltre 100km/h) per l’Alta Lombardia.

Il peggioramento investirà subito anche l'Alta Toscana per poi, da venerdì 29 agosto, colpire tutto il Centro Nord con 'strisciate' temporalesche attive da ovest verso est. In sintesi, mercoledì si temono delle piogge prefrontali localizzate specie tra Liguria di Ponente, Alto Piemonte e Alta Lombardia, giovedì avremo l'arrivo del fronte con precipitazioni diffuse e anche abbondanti al Nord, venerdì si avranno temporali in rapido movimento con altre possibili grandinate.

Il tutto sarà associato anche ad un rinforzo del vento: dapprima di Scirocco, anche forte tra mercoledì e giovedì, poi di Libeccio fino a sabato. Quindi nelle prossime ore – sottolineano gli esperti – avremo anche un'onda di caldo mobile, in pratica una rapida risalita di aria calda dal Nord Africa verso Sardegna e Centro Sud con punte diffuse di 33-34 gradi e picchi di 38 gradi.

La mappa di 3bmeteo con le previsioni città per città