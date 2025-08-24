Il maltempo sferza l’Italia: oggi ancora temporali, ma il peggio deve arrivare

Roma, 24 agosto 2025 - Il maltempo devasta la Romagna, con raffiche di vento a oltre 100 Km/h e grandine che ha colpito prima dell'alba la costa romagnola, interessando inizialmente il Ravennate e spostandosi poi con maggiore intensità sulla provincia di Rimini. Strade trasformate in torrenti, decine di alberi caduti sulle auto e spiagge devastate a causa di una supercella marittima.

Ma la burrasca che ha interessato il nostro paese negli ultimi giorni non è ancora passata: già nella giornata di oggi sono previsti nuovi rovesci temporaleschi e calo delle temperature su parte dell’Italia.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una diminuzione sensibile dei valori termici specie sulle regioni del Nord con temperature massime non oltre i 23-24°C in città come Torino, Milano, Genova e Venezia. Più caldo invece sul resto dell'Italia, ma senza eccessi, con punte sui 28-29°C grazie anche ad una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali.

Alberi caduti sopra le auto a Bellaria

Nelle prossime ore avremo anche il rischio di rovesci temporaleschi sull'arco alpino, in Emilia Romagna, in Liguria e sulle zone interne di Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; come capita spesso in questa stagione si tratterà dei classici acquazzoni dalla durata di massimo un'ora, quindi non in grado di rovinare l'intera giornata.

Poi, dopo un inizio di settimana contraddistinto da una rimonta anticiclonica che garantirà più sole su buona parte dei settori, l'approdo dell'uragano Erin sul Nord Europa (col passare dei giorni si trasformerà in tempesta extra tropicale) influenzerà il tempo anche sul Mediterraneo e sull'Italia. Il suo avvicinamento al continente europeo richiamerà infatti un flusso di aria molto calda e umida (a causa del moto antiorario delle correnti attorno al minimo depressionario) direttamente dalle latitudini subtropicali. Questo afflusso di aria rovente sarà particolarmente marcato al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori dove sono previsti valori oltre i 36-38°C, con punte fino a 40°C in Sicilia e Sardegna.

Lo scenario sarà molto diverso al Nord, dove invece inizierà una fase di maltempo intenso. Il contrasto tra l'aria calda in risalita e le correnti più fresche di origine atlantica, infatti, darà origine a condizioni di forte instabilità.

Da mercoledì 27 agosto si prevede una vera e propria ondata di maltempo, con piogge abbondanti, temporali violenti, grandinate e possibili nubifragi. Sarà una fase delicata, con alto rischio di criticità idrogeologiche, allagamenti e disagi, soprattutto nelle zone più vulnerabili. Non si possono escludere inoltre mareggiate lungo le coste maggiormente esposte, a causa del rinforzo dei venti e del moto ondoso. Insomma, ci attende una fase finale del mese alquanto dinamica e movimentata con l'Italia strattonata tra cicloni di maltempo e le ultime fiammate di caldo africano.

Il meteo città per città

Maltempo anche sul litorale veneziano

Quattordici pini marittimi sono stati abbattuti a causa del maltempo, con forte vento e pioggia, che si è abbattuto nella notte anche sul litorale veneziano, nel comune di Cavallino-Treporti. Sul posto sono intervenuti gli addetti della Città metropolitana di Venezia, che hanno rimosso i pini marittimi assieme ai vigili del fuoco lungo la Sp42 "via Fausta", una delle strade più trafficate delle vacanze e che costeggia molti campeggi che si trovano nel territorio.

Ondata di caldo in Spagna la più intensa mai registrata

In Spagna, invece, l'ondata di caldo di 16 giorni che ha colpito il Paese questo mese è stata "la più intensa mai registrata", ha dichiarato l'Agenzia meteorologica statale spagnola. I dati provvisori relativi all'ondata di caldo dal 3 al 18 agosto hanno superato il precedente record, registrato nel luglio 2022, con una temperatura media superiore di 4,6 °C rispetto ai fenomeni simili verificatisi in precedenza, ha affermato l'agenzia su X.