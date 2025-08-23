Fine estate che sembra primavera. Ma l’uragano Erin spaventa l’Italia: ecco cosa ci aspetta

Roma, 23 agosto 2025 - Più primavera che estate. Così Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it definisce le giornate che stiamo vivendo, nettamente differenti dall’anno scorso nello stesso periodo, quando ancora si registravano 35°C a Milano, 37°C a Firenze e 36°C a Roma e nei dintorni di Napoli. Le temperature sono calate anche al Sud, sotto la media del periodo: una novità – precisa l’esperto – in un periodo senza soluzione di continuità di caldo e di riscaldamento globale. Oltre a massime sui 29-30°C da Nord a Sud (caldo moderato), avremo dei risvegli un po' più freschi; oltre alle temperature tardo primaverili, troveremo anche gli acquazzoni improvvisi, tipici della stagione primaverile. Nuvole bianche, cumuli innocui, potranno improvvisamente trasformarsi in cumulonembi scuri con rapidi temporali. In serata altri acquazzoni si formeranno sul Triveneto, mentre sul resto del Paese prevarrà un tempo più sereno. Domenica il meteo sarà più soleggiato anche se non mancheranno, specie al Nord, locali scrosci d'acqua, di stampo più primaverile che estivo: tra Piemonte e Liguria avremo anche un aumento diffuso delle nuvole, mentre al Centro-Sud il sole accompagnerà la giornata con un leggero aumento delle temperature. Vivremo dunque un weekend che ricorderà più maggio che agosto.

Un'immagine dell'uragano Erin

Ma l’uragano Erin minaccia anche l’Italia

Ma insieme alle temperature primaverili, c’è anche una nuova minaccia che arriva dagli Stati Uniti e spaventa l’Italia. L’allarme lo lancia Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: "L'uragano Erin, dopo aver spaventato la costa orientale degli Stati Uniti d'America, raggiungerà in settimana il comparto nord-occidentale dell'Europa come tempesta atlantica, dove porterà severo maltempo con venti tempestosi, piogge torrenziali e onde oltre i 4-5 metri. I suoi effetti si avvertiranno anche sull'Italia".

"Ciò che ha reso Erin davvero eccezionale – spiega il meteorologo – non è stato solo il suo picco di intensità, bensì la sua immensità. Con un diametro superiore agli 800 chilometri, l'uragano è entrato tra i più vasti mai registrati nell'Atlantico. Da ieri, venerdì 22 agosto, Erin si è trasformato in tempesta post-tropicale, allontanandosi verso il Nord Atlantico, dove le acque più fredde e la presenza di correnti più intense in quota lo hanno progressivamente trasformato da sistema tropicale (struttura simmetrica a "cuore" caldo) a ciclone o tempesta extratropicale."

"L'arrivo di ex-uragani in Europa non è un'eccezione, come la storia ci insegna," prosegue Mazzoleni. "Le correnti atlantiche e l'interazione con i venti in quota possono prolungarne la vita e spingerli verso il Vecchio Continente, dove tuttavia non arrivano mai come uragani veri e propri, ma sempre come potenti tempeste extratropicali. La storia ci insegna che questi sistemi, pur trasformati, possono portare venti tempestosi, piogge torrenziali, mareggiate e pericoli reali. Con il cambiamento climatico, potrebbero diventare fenomeni più frequenti e intensi", precisa il meteorologo di 3bmeteo.

Gli effetti sull’Italia: caldo intenso al Sud e forte maltempo al Nord

"A inizio della prossima settimana l'ex uragano Erin si porterà sull'Atlantico settentrionale come intenso ciclone extratropicale con minimi di pressione anche inferiori ai 970 hPa," aggiunge Mazzoleni. "Da esso partirà un'intensa perturbazione destinata ad attraversare le Isole Britanniche, ma in grado anche di raggiungere l'Europa occidentale. La sua azione favorirà inizialmente la risalita di nuove masse d'aria roventi dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale, provocando una nuova rapida ondata di caldo sul Sud Italia. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, da confermare nei prossimi giorni, le massime mercoledì in Sardegna potranno superare i 35°C, mentre tra giovedì e venerdì localmente si potrebbero sfiorare i 35-37°C in Puglia, Metapontino, Calabria e Sicilia. Allo stesso tempo, dalla depressione originata da Erin si organizzerà un'intensa perturbazione destinata a raggiungere il Nord Italia entro mercoledì/giovedì e, entro fine mese, attraversare buona parte della Penisola. Usando il condizionale, vista la distanza temporale, il maltempo potrebbe essere molto intenso e potenzialmente pericoloso, in particolare tra medio-alto Piemonte, Lombardia centro-settentrionale, rilievi del Nordest, Levante ligure e alta Toscana, dove la maggior parte dei modelli previsionali evidenziano accumuli anche oltre i 150-200 mm in sole 48 ore".