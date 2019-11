Genova, 23 novembre 2019 - Il maltempo si abbatte sulla Liguria, come da previsioni meteo e allerta rossa. Allagamenti a Genova in Valpolcevera per la pioggia intensa che si è abbattuta tra le 2 e le 4 del mattino: sono esondati i rii Fegino e Ruscarolo. Chiuso il tratto di A7 Genova-Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione Busalla per un allagamento all'interno della galleria Brasile. Ventisette persone sono state allontanate da casa precauzionalmente in via Rivarolo e a Teglia. In corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone, sono isolate a causa di allagamenti e una frana.

"Notte di forti piogge a Genova, la zona più colpita è stata la Valpolcevera, dove si sono registrati i danni maggiori con allagamenti diffusi, alcune strade chiuse, auto e scantinati finiti sott'acqua e decine di interventi da parte dei vigili del fuoco", scrive sui social il presidente della Liguria Giovanni Toti. "Raccomandiamo di limitare il più possibile gli spostamenti e di prestare attenzione - invita -. Seguite tutti gli aggiornamenti tramite i siti di riferimento tra cui quello di Regione Liguria e allertaliguria.gov.it".

L'allerta meteo prevedere precipitazioni diffuse e abbondanti anche sul Piemonte. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, pure su Valle d'Aosta, Emilia-Romagna e Lombardia, in estensione dal pomeriggio a Veneto, Toscana e Lazio.