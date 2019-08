Roma, 23 agosto 2019 - Caldo e pioggia, per un weekend un po' sfortunato sulle regioni del Nord e del Centro: le previsioni meteo di sabato 24 agosto in Italia vedono il calore pesante dei giorni scorsi ancora in circolo nella Penisola, accompagnato a fenomeni piovosi e temporaleschi soprattutto sui rilievi. I meteorologi de iLMeteo parlano di un "fine agosto con schiaffo all'estate", di "weekend con temporali in serie" e spiegano che "la stagione finirà definitivamente". Se dal punto di vista delle temperature c'è da segnalare ancora una calura afosa da 33-35 gradi al Nord e 36-37 gradi al Centro Sud, il sole sarà meno protagonista dei prossimi giorni, oscurato dalle formazioni nuvolose e dalle precipitazioni.

#Meteo CRONACA DIRETTA in EMERGENZA: Celle Temporalesche e Grandine Grossa nelle Prossime Ore. Ecco Dove #grandine https://t.co/lsobeH62X8 pic.twitter.com/lWxxGw9ngM — IL METEO.it (@ilmeteoit) 23 agosto 2019

Anche gli esperti di 3BMeteo prevedono un fine settimana poco piacevole per le regioni alpine e appenniniche, una "sfuriata temporalesca" con “temporali prima al Nord e poi al Centro-Sud”. In sostanza avremo un sabato in cui le formazioni nuvolose porteranno perturbazioni lungo la direttrice nord-sud, investendo fin dalla mattina le Alpi piemontesi per poi scendere lungo tutto l'Appennino fino alla Puglia. Per domenica si prevede quasi lo stesso copione, solo con qualche miglioramento al Nord.

FOCUS TEMPERATURE

Resta caldo ma temperature in diminuzione#meteohttps://t.co/DOANXyYR2X — 3B Meteo (@3BMeteo) 23 agosto 2019

Previsioni meteo sabato 24 agosto

Nord Ovest

Un sabato di temporali sulle Alpi e sull'Appennino ligure tra mattina e primo pomeriggio, mentre nel resto delle giornata dovrebbe tornare il bel tempo. Anche la Pianura Padana occidentale potrebbe essere interessata da fenomeni piovaschi, soprattutto tra pomeriggio e sera. Si prevedono 29° a Milano e 27° a Torino.

Nord Est

Tempo a tratti instabile nel Nord Est, con precipitazioni anche temporalesche sui rilievi delle zone di confine. Piogge e temporali in Emilia Romagna, sia all'interno che sulle coste, a partire dal pomeriggio inoltrato. Massima di 30° a Venezia.

Centro

Seguendo la dorsale appenninica i temporali attraverseranno l'intero Centro Italia a partire dalla tarda mattinata di sabato, per spegnersi verso la fine del pomeriggio e lasciare spazio al sole. Instabile anche la Sardegna. Tempo più soleggiato lungo le coste, soprattutto quella laziale. Previsti 32° a Roma e 30° a Firenze.

Sud e Isole

La perturbazione andrà ad abbattersi con piogge e temporali nel pomeriggio anche su Gargano, Salento, Calabria tirrenica e Sicilia interna, poi spazio al sereno verso sera. Sole e bel tempo invece lungo le coste sicule e la Calabria ionica. Temperature in leggera diminuzione con massime di 30° a Bari e Palermo.